R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ E u r o p a d e v e e s s e r e c a p a c e d i d e c i d e r e . H a b i s o g n o p e r q u e s t o d i v e l o c i t à e l e g i t t i m i t à . A q u e s t o f i n e t r e r i f o r m e s o n o e s s e n z i a l i . P r i m o , i l r u o l o d i P r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e e d i p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o e u r o p e o v a n n o u n i f i c a t i . S e c o n d o , a l P a r l a m e n t o e u r o p e o v a a s s i c u r a t o i l d i r i t t o a l l ’ i n i z i a t i v a l e g i s l a t i v a . T e r z o , l ’ u s o a t t u a l e d e l d i r i t t o d i v e t o v a a b o l i t o " . L o h a d e t t o P a o l o G e n t i l o n i i n t e r v e n e n d o a l l ’ U n i v e r s i t à d i A m b u r g o p e r i l d i s c o r s o a n n u a l e s u l l ’ E u r o p a d e l V i g o n i F o r u m . “ I l v e r t i c e i t a l o - t e d e s c o h a r a f f o r z a t o p o s i t i v a m e n t e l e r e l a z i o n i t r a R o m a e B e r l i n o . D o b b i a m o o r a l a v o r a r e p e r f o r m e d i c o o p e r a z i o n e r a f f o r z a t a c h e i n c l u d a n o i m a g g i o r i p a e s i e u r o p e i , a p a r t i r e d a l l a F r a n c i a . I l n o s t r o o b i e t t i v o n o n d e v e e s s e r e q u e l l o d i a m p l i f i c a t e l e d i v e r g e n z e t r a g l i S t a t i , m a d i p r o m u o v e r e u n a c r e s c e n t e i n t e g r a z i o n e e u r o p e a " , h a a g g i u n t o l ' e x - c o m m i s s a r i o U e .