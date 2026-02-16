Roma, 16 feb. (Adnkronos) - La volatilità americana ha indebolito la fiducia nel dollaro che nel 2025 ha avuto la peggiore performance da cinquantanni. LEuropa deve cogliere questo momento e far diventare gli Eurobond permanenti. Accrescere lofferta di asset sicuri denominati in euro e decisivo se vogliamo rendere i mercati finanziari europei più attraenti per gli investitori stranieri". Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo allUniversità di Amburgo per il discorso annuale sullEuropa del Vigoni Forum.