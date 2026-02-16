R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a v o l a t i l i t à a m e r i c a n a h a i n d e b o l i t o l a f i d u c i a n e l d o l l a r o c h e n e l 2 0 2 5 h a a v u t o l a p e g g i o r e p e r f o r m a n c e d a c i n q u a n t ’ a n n i . L ’ E u r o p a d e v e c o g l i e r e q u e s t o m o m e n t o e f a r d i v e n t a r e g l i E u r o b o n d p e r m a n e n t i . A c c r e s c e r e l ’ o f f e r t a d i a s s e t s i c u r i d e n o m i n a t i i n e u r o e ’ d e c i s i v o s e v o g l i a m o r e n d e r e i m e r c a t i f i n a n z i a r i e u r o p e i p i ù a t t r a e n t i p e r g l i i n v e s t i t o r i s t r a n i e r i " . L o h a d e t t o P a o l o G e n t i l o n i i n t e r v e n e n d o a l l ’ U n i v e r s i t à d i A m b u r g o p e r i l d i s c o r s o a n n u a l e s u l l ’ E u r o p a d e l V i g o n i F o r u m .