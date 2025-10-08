R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a S a l i s n o n m e r i t a v a d i e s s e r e a i u t a t a p e r u n a r a g i o n e m o l t o s e m p l i c e . Q u e l l o c h e l e i h a f a t t o è a v v e n u t o p r i m a d e l l a s u a e l e z i o n e a l P a r l a m e n t o e u r o p e o q u i n d i l ’ i m m u n i t à n o n p o t e v a e s s e r e a p p l i c a t a a q u e l l e v i c e n d e . M a , p u r t r o p p o , q u a n d o l e c o s e r i g u a r d a n o l a s i n i s t r a s i i n v o c a a s p r o p o s i t o l ' i m m u n i t à " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I M a u r i z i o G a s p a r r i a A g o r à s u R a i 3 . " I l s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o p o p o l a r e d i c u i n o i f a c c i a m o p a r t e - p r o s e g u e - h a d e t t o c h e l a p o s i z i o n e d e l P p e e r a c o n t r a r i a a l l a c o n c e s s i o n e d i q u e s t a i m m u n i t à , i p a r l a m e n t a r i d i F o r z a I t a l i a a l P a r l a m e n t o E u r o p e o , c h e s o n o o t t o , e r a n o t u t t i p r e s e n t i , h a n n o v o t a t o p e r c h é f o s s e n e g a t a q u e s t a i m m u n i t à . I l g r u p p o d e i P a t r i o t i , q u e l l o d i c u i f a p a r t e l a L e g a , c o n t a v a i e r i 1 5 a s s e n t i , d i c u i a n c h e u n o i t a l i a n o . S e f o s s e r o s t a t i t u t t i p r e s e n t i l ' e s i t o d e l l a v o t a z i o n e s a r e b b e s t a t o d i v e r s o " . " N o i s i a m o r a m m a r i c a t i c h e n o n c i s i a s t a t a q u e s t a s c e l t a s u l l a i m m u n i t à d e l l a S a l i s , c h e r i p e t o n o n r i g u a r d a l a f a s e d i P a r l a m e n t a r e e u r o p e o . U n a i p o c r i s i a p e r c h é p e r l o r o l ’ i m m u n i t à v i e n e d e p r e c a t a i n a l c u n i c a s i e d i n v o c a t a i n a l t r i " , c o n c l u d e .