R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L e t i z i a M o r a t t i h a e s p r e s s o c o n u n a c h i a r a i n t e r v i s t a l a p o s i z i o n e c h e F o r z a I t a l i a e s p r i m e n e l P a r l a m e n t o e u r o p e o s u l c a s o S a l i s . C o n c e d e r e l ' i m m u n i t à p e r f a t t i v e r i f i c a t e s i p r i m a d e l l a s u a e l e z i o n e a l P a r l a m e n t o e u r o p e o e c o n n o t a t i d a c o n d o t t e v e r a m e n t e d e p r e c a b i l i s a r e b b e u n a f o l l i a . F o r z a I t a l i a r i t i e n e c h e q u i n d i n o n a b b i a d i r i t t o a n e s s u n a s a l v a g u a r d i a e L e t i z i a M o r a t t i h a b e n e s p r e s s o u n a p o s i z i o n e c h e s o s t e r r e m o n e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d i n t u t t e l e s e d i . Q u e l l o d e l l a S a l i s è u n e s e m p i o s p r e g e v o l e d i f u r b i z i a e o p p o r t u n i s m o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i . " L e v a r i e s i n i s t r e h a n n o u r l a t o c o n t r o o g n i f o r m a d i i m m u n i t à , p o i q u a n d o s i t r a t t a d i l o r o s t e s s i l a i n v o c a n o a n c h e p e r f a t t i v e r i f i c a t e s i , r i b a d i s c o , q u a n d o l a S a l i s n o n a v e v a l ’ i m m e r i t a t a c a r i c a d i p a r l a m e n t a r e e u r o p e o . C h i è a c c u s a t o d i a v e r s e m i n a t o v i o l e n z a è g i u s t o c h e v a d a a g i u d i z i o l a d d o v e i l p r o c e s s o s i d e v e s v o l g e r e ” , c o n c l u d e .