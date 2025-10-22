R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o l o v o i v i r a c c o n t a t e c o m e p r o t a g o n i s t i n e l m o n d o i n u n a s o r t a d i t r a i n i n g a u t o g e n o " . L o d i c e D a r i o F r a n c e s c h i n i a l S e n a t o i n a u l a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i i n v i s t a d e l c o n s i g l i o e u r o p e o . M a f i n q u i s i è v i s t a s o l o " u n ' e q u i d i s t a n z a t r a T r u m p e l ' E u r o p a . N o s c e g l i e r e v u o l d i r e e s s e r e i n i n f l u e n t i , d i s e g u i r e q u e l l o c h e g i à a l t r i h a n n o d e c i s o " . " M e l o n i s i v a n t a d e l l a s t a b i l i t à m a l a s t a b i l i t à n o n i n s e ' u n v a l o r e s e n o n l a s i u s a p e r a g i r e . C ' è u n a i n a z i o n e d i g o v e r n o , l a f o r t e t e n t a z i o n e d i f a r e p o c o , n o n d a r e f a s t i d i o , g a l l e g g i a r e c o m e l i n e a p o l i t i c a " m e n t r e i n v e c e " s e r v o n o v i s i o n e e i n i z i a t i v a " i n u n a p r o s p e t t i v a e u r o p e a . " L ' i n e d i t a s t a b i l i t à i t a l i a n a è g i u n t a i n u n m o m e n t o d i a l t r u i d e b o l e z z e e c ' è u n o s p a z i o e n o r m e p e r u n r u o l o d i p r o t a g o n i s t a d e l l ' I t a l i a n e l g u i d a r e i l p r o c e s s o d i i n t e g r a z i o n e e u r o p e a e p r e o c c u p a n o m o l t o l e p a r o l e d i o g g i d i M e l o n i s u l s u p e r a m e n t o d e l l ' u n a n i m i t à " . E d i n v e c e " v i a c c o n t e n t a t e d i q u a l c h e b u f f e t t o d i T r u m p , d i q u a l e p o s t o i n s e c o n d a f i l a . U n a c o m p a r s a i n E u r o p a . S i s t a p e r d e n d o u n ' o c c a s i o n e " .