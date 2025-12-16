R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " R i t e n g o c h e s i a d i f f i c i l e c h e l ' U n i o n e e u r o p e a p o s s a d i v e n t a r e u n s o g g e t t o p o l i t i c o . P e r c h é a v e r e l a d i f e s a c o m u n e e l a p o l i t i c a e s t e r a c o m u n e è u n p r o c e s s o s e c o n d o m e a n c o r a t r o p p o c o m p l i c a t o , s e n o n a d d i r i t t u r a i m p o s s i b i l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n c o n t r a n d o l ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o . " I n E u r o p a - h a s p i e g a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - c ' è a n c h e u n a s t o r i a . C ' è u n a s t o r i a m o l t o i m p o r t a n t e , c i o è l ' E u r o p a n o n s o n o g l i S t a t i U n i t i . I n E u r o p a c i s o n o s t a t e g u e r r e i n t e r n e m o l t o r i l e v a n t i , c i s o n o i n t e r e s s i s t r a t e g i c i e p o l i t i c i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e d i a l c u n i P a e s i m o l t o d i f f e r e n t i . Q u i n d i p e n s o c h e s i a u n p r o c e s s o v e r a m e n t e m o l t o c o m p l i c a t o , u n a b e l l a i d e a . P e r ò p o i b i s o g n a v e d e r e s e l a b e l l a i d e a p u ò e s s e r e r e a l i z z a t a . I o l a t r o v o d i f f i c i l e d a r e a l i z z a r e . C h i a r a m e n t e u n a c o o p e r a z i o n e i n E u r o p a è f o n d a m e n t a l e e d è i m p o r t a n t e a n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a m i l i t a r e . M a i m m a g i n a r s i u n e s e r c i t o u n i c o o u n a p o l i t i c a e s t e r a u n i c a l a t r o v o u n a c o s a m o l t o c o m p l i c a t a " . " N o n è c h e p o s s i a m o f a r f i n t a c h e n o n s i a m a i e s i s t i t a u n a s t o r i a , u n a c u l t u r a , d e i c o n f l i t t i i m p o r t a n t i . R i u s c i r e a d a p p i a n a r e t u t t o q u e s t o e f a r f i n t a c h e n o n c i s i a n o s t a t i è u n p r o c e s s o m o l t o c o m p l i c a t o . I m m a g i n a t e v i i P a e s i d e l B a l t i c o e l a P o l o n i a h a n n o o v v i a m e n t e u n i n t e r e s s e p r e p o n d e r a n t e s u l l o r o f r o n t e e s t , c o s a c h e n o n s i p u ò d i r e e v i d e n t e m e n t e p e r l a S p a g n a , i l P o r t o g a l l o e i n p a r t e a n c h e p e r l ' I t a l i a c h e h a n n o i n v e c e l a l o r o v i s i o n e o v v i a m e n t e s u l M e d i t e r r a n e o e q u i n d i - h a c o n c l u s o F o n t a n a - c a p i t e c h e g l i i n t e r e s s i a n c h e a l l ' i n t e r n o d e l l ' U n i o n e e u r o p e a s o n o m o l t o d i v e r s i e s o n o t u t t i o v v i a m e n t e m o l t o c o m p r e n s i b i l i p e r c h é è e v i d e n t e c h e o g n i P a e s e h a d e l l e s t r a t e g i e e h a a n c h e d e l l e v i s i o n i c h e s o n o m o l t o d i f f e r e n t i f r a d i l o r o " .