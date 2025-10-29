Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Viviamo un momento cruciale per il futuro dellUnione europea e stiamo mettendo in campo, con la nuova Commissione, strumenti concreti per stimolare la competitività e sostenere le imprese. Vogliamo mantenere lUnione europea al centro delleccellenza industriale e tecnologica, guidando la transizione. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, intervenendo con un video messaggio allassemblea di Federmanager, in corso a Roma.