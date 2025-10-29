R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ V i v i a m o u n m o m e n t o c r u c i a l e p e r i l f u t u r o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a e s t i a m o m e t t e n d o i n c a m p o , c o n l a n u o v a C o m m i s s i o n e , s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r s t i m o l a r e l a c o m p e t i t i v i t à e s o s t e n e r e l e i m p r e s e . V o g l i a m o m a n t e n e r e l ’ U n i o n e e u r o p e a a l c e n t r o d e l l ’ e c c e l l e n z a i n d u s t r i a l e e t e c n o l o g i c a , g u i d a n d o l a t r a n s i z i o n e ” . L o h a d e t t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , R a f f a e l e F i t t o , i n t e r v e n e n d o c o n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l ’ a s s e m b l e a d i F e d e r m a n a g e r , i n c o r s o a R o m a .