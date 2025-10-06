Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Salis è accusata di reati gravissimi avvenuti fuori dal mandato, molto tempo prima di diventare eurodeputata. Spetta alla giustizia ungherese e non al Parlamento europeo giudicare la sua colpevolezza o la sua innocenza. Noi vogliamo semplicemente che ciò possa accadere come prevedono le norme sullimmunità degli europarlamentari, quindi voteremo per la revoca dellimmunità". Così il capodelegazione di Fratelli dItalia al Parlamento europeo Carlo Fidanza intervenendo a Start su Skytg24. "Nel frattempo ci sarebbe piaciuto ascoltare da Salis, e anche dal Pd che sta cercando di schermarla dal processo, parole di dissociazione e di condanna verso le violente aggressioni a colpi di martello contro inermi cittadini ungheresi, invece non cè mai stata alcuna condanna di quella violenza politica", conclude.