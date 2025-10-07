R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " B a s t a s c o r r e r e l ’ e l e n c o d e i p r e s e n t i e d e g l i a s s e n t i p e r c a p i r e c h i h a s a l v a t o l a S a l i s . L a d e l e g a z i o n e d i F o r z a I t a l i a e r a a l c o m p l e t o , m e n t r e t r a i P a t r i o t i , a n c h e q u e l l i i t a l i a n i , s p i c c a v a n o a s s e n z e c h e s i s o n o r i v e l a t e d e t e r m i n a n t i p e r s a l v a r e I l a r i a S a l i s . S a r e b b e i n t e r e s s a n t e a s c o l t a r e l e g i u s t i f i c a z i o n i d i q u e s t e a s s e n z e c h e , d i f a t t o , h a n n o c o n t r i b u i t o a s a l v a r l a ” . È q u a n t o s i l e g g e i n u n a n o t a d e l l a d e l e g a z i o n e d i F o r z a I t a l i a a l P a r l a m e n t o E u r o p e o . “ N e l l a v o t a z i o n e s u I l a r i a S a l i s h a n n o p a r t e c i p a t o 6 2 8 m e m b r i , m e n t r e i n q u e l l e i m m e d i a t a m e n t e s u c c e s s i v e i v o t a n t i s o n o s a l i t i a 6 5 0 : s i g n i f i c a c h e 2 2 e u r o d e p u t a t i n o n h a n n o v o t a t o p u r e s s e n d o p r e s e n t i . B a s t a g u a r d a r e c h i p e r c a p i r e ” , c o n c l u d e l a n o t a .