B r u x e l l e s , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P h i l i p M o r r i s I n t e r n a t i o n a l ( P m i ) , m u l t i n a z i o n a l e q u o t a t a a l N y s e n a t a d a u n o s p i n o f f d i A l t r i a n e l 2 0 0 8 m a l e c u i o r i g i n i r i s a l g o n o a l l a p r i m a m e t à d e l l ' O t t o c e n t o , h a c o n t r i b u i t o a l l ' e c o n o m i a e u r o p e a n e l q u i n q u e n n i o 2 0 1 9 - 2 0 2 3 c o n u n a " i m p r o n t a e c o n o m i c a " c h e a m m o n t a a d u n t o t a l e s t i m a t o d i q u a s i 2 9 0 m l d d i e u r o ( 2 8 9 , 1 m l d ) . E ' q u a n t o h a n n o c a l c o l a t o E y e P a r t h e n o n , i n u n o s t u d i o c o m m i s s i o n a t o d a l l a c o m p a g n i a c o n s e d e l e g a l e n e l C o n n e c t i c u t ( U s a ) , m a i l c u i q u a r t i e r g e n e r a l e s i t r o v a a L o s a n n a , i n S v i z z e r a . I l c o n t r i b u t o e c o n o m i c o d i P m i , p e r " u n a m e d i a d i 5 7 m l d l ' a n n o , è p a r a g o n a b i l e a l P i l d i d i v e r s i S t a t i m e m b r i " , d i c e B a r t D e c k e r s , s e n i o r p a r t n e r d i E y , c h e h a c u r a t o l o s t u d i o e l o h a p r e s e n t a t o s t a m a n i a l l ' A u t o w o r l d d i B r u x e l l e s , r i c o r d a n d o c h e i " 1 8 0 m l d " d i e u r o v e r s a t i a i s i n g o l i E r a r i c o s t i t u i s c e u n a c a t e g o r i a f o n d a m e n t a l i d i g e t t i t o " f i s c a l e p e r g l i S t a t i n a z i o n a l i . L ' i m p r o n t a e c o n o m i c a è c a l c o l a t a t e n e n d o c o n t o d e l l e v a r i e f o r m e i n c u i l a c o m p a g n i a c o n t r i b u i s c e a l l ' e c o n o m i a e u r o p e a : 9 4 , 1 m l d c o s t i t u i t i d a l l ' i m p a t t o e c o n o m i c o d e l l e a t t i v i t à d e l l a c o m p a g n i a , 1 3 , 7 m l d d i " v a l o r e " c r e a t o p e r i r i v e n d i t o r i a l d e t t a g l i o , 1 8 1 , 3 m l d d i g e t t i t o . T r a i c o n t r i b u t i c h e f o r m a n o l ' i m p r o n t a e c o n o m i c a c o m p l e s s i v a f i g u r a n o u n m i l i o n e d i p o s t i d i l a v o r o , d e i q u a l i 2 1 . 6 0 0 d i r e t t i e i l r e s t o c o s t i t u i t o d a i m p i e g h i i n d i r e t t i ( 3 , 7 4 p o s t i n e l l a c a t e n a d i f o r n i t u r a p e r o g n i p o s t o d i r e t t o ) , i n d o t t i ( m o l t i p l i c a t o r e 1 , 4 1 ) o c o n n e s s i a l l a r e t e d i v e n d i t a ; 1 9 , 6 m l d d i e u r o i n v e s t i t i i n c i r c a 4 5 m i l a p m i f o r n i t r i c i , c o s a c h e " r a f f o r z a l ' e c o s i s t e m a i n d u s t r i a l e e u r o p e o " ; o l t r e 2 , 3 m l d i n v e s t i t i i n r i c e r c a e s v i l u p p o s u l c o n t i n e n t e , c o n t r i b u e n d o c o s ì a l l a " i n n o v a z i o n e " e a l " p r o g r e s s o s c i e n t i f i c o " ; o l t r e 3 3 m l d i n e s p o r t a z i o n i d a l l ' U e , d e i q u a l i 8 , 4 m l d n e l s o l o 2 0 2 3 . F i g u r a n o p o i n e l t o t a l e 6 2 5 m l n d i a c q u i s t i d i f o g l i e d i t a b a c c o , c h e " s o s t e n g o n o g l i a g r i c o l t o r i e u r o p e i e l e c o m u n i t à a g r i c o l e " . D i q u e s t i a c q u i s t i b e n e f i c i a , i n p a r t i c o l a r e , l ' a g r i c o l t u r a i t a l i a n a : n e l 2 0 1 9 - 2 0 2 3 P m i h a c o m p r a t o f o g l i e d a l l a P o l o n i a p e r 2 5 m l n d i e u r o , d a l l a S p a g n a p e r 9 9 m l n , d a l l a G r e c i a p e r 1 2 5 , 5 m l n , d a l l ' I t a l i a p e r b e n 3 7 7 m l n . P e r M a s s i m o A n d o l i n a , p r e s i d e n t e p e r l ' E u r o p a d i P m i , " d a l 2 0 0 8 P m i h a i n v e s t i t o o l t r e 1 4 m l d d i e u r o a l i v e l l o g l o b a l e p e r s v i l u p p a r e , v a l u t a r e s c i e n t i f i c a m e n t e , p r o d u r r e e c o m m e r c i a l i z z a r e p r o d o t t i s m o k e f r e e i n n o v a t i v i , c o n u n o b i e t t i v o c o r a g g i o s o : p o r r e f i n e a l l ' e r a d e l l e s i g a r e t t e . N o n s o n o s o l o n u m e r i : s i t r a t t a d i t r a s f o r m a z i o n e e d i p r o g r e s s o . I l n o s t r o v i a g g i o s m o k e - f r e e p r o d u c e u n c a m b i a m e n t o r e a l e e p o s i t i v o , s o s t e n u t o d a l l ' E u r o p a : o g g i , i l 4 0 % d e i n o s t r i r i c a v i n e t t i g l o b a l i v i e n e d a p r o d o t t i s m o k e f r e e , p r o d o t t i i n 1 5 d e i n o s t r i 1 9 s t a b i l i m e n t i p r o d u t t i v i e u r o p e i " , h a c o n c l u s o .