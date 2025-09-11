R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E u r o p a s t a v i v e n d o u n p a s s a g g i o c r u c i a l e d e l l a p r o p r i a s t o r i a , t r a g u e r r e a l l e p o r t e , c r i s i i n t e r n a z i o n a l i , s f i d e c l i m a t i c h e , d e m o g r a f i c h e e d e c o n o m i c h e . D i f r o n t e a u n m o n d o d o m i n a t o d a g r a n d i p o t e n z e g l o b a l i , o c c o r r e r i l a n c i a r e c o n c o r a g g i o i l p r o g e t t o d e g l i S t a t i U n i t i d ’ E u r o p a , p e r r a f f o r z a r e l a c a p a c i t à d e l l ’ U n i o n e d i d i f e n d e r e i p r o p r i v a l o r i e i p r o p r i c i t t a d i n i . C o n q u e s t o s p i r i t o , s a b a t o 1 3 s e t t e m b r e a l l e o r e 1 0 : 3 0 , p r e s s o l a S t a z i o n e M a r i t t i m a – M o l o A n g i o i n o d i N a p o l i , s i t e r r à l ’ i n i z i a t i v a p u b b l i c a d a l t i t o l o : ' S e r v e l a f o r z a d e g l i S t a t i U n i t i d ’ E u r o p a ' ” . S i l e g g e i n u n a n o t a . " A l l ’ i n c o n t r o i n t e r v e r r a n n o B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a , M a r i a E l e n a B o s c h i , S a n d r o G o z i , P i e r o D e L u c a e M a n u e l a Z a m b r a n o . I l a v o r i s a r a n n o i n t r o d o t t i d a E n z o P e l u s o . L ’ a p p u n t a m e n t o è p r o m o s s o d a F o r z a E u r o p a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i D e m o c r a t s – P a r t i t o D e m o c r a t i c o E u r o p e o . L ’ i n i z i a t i v a s i p r o p o n e d i a p r i r e u n c o n f r o n t o a p e r t o e c o s t r u t t i v o s u l l e s f i d e c h e a t t e n d o n o l ’ E u r o p a e s u l l a n e c e s s i t à d i u n s a l t o p o l i t i c o e i s t i t u z i o n a l e v e r s o u n ’ u n i o n e p i ù f o r t e e p i ù d e m o c r a t i c a , c a p a c e d i p r o t e g g e r e i l b e n e s s e r e d e g l i e u r o p e i e p r o m u o v e r e i v a l o r i o c c i d e n t a l i d i l i b e r t à , S t a t o d i d i r i t t o e d e m o c r a z i a c h e o g g i s o n o d a p i ù p a r t i m i n a c c i a t i m a r e s t a n o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r q u a n t i n e l m o n d o d e s i d e r a n o v i v e r e l i b e r i " .