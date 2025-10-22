R o m a , 2 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o d e p o s i t a t o u n a r i s o l u z i o n e s u l l ' u t i l i z z o d e g l i a s s e t r u s s i : i l q u a d r o g i u r i d i c o c ’ è , i l s u o c o l l e g a M e r z h a g i à d e t t o c h e s i p u ò f a r e e h a s u g g e r i t o , s u l F i n a n c i a l T i m e s , d i f a r l o . F a c c i a m o l o , d i f e n d i a m o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e a n c h e d i f r o n t e a u n s o p r u s o c o m e q u e l l o d i P u t i n c o n t r o l a l i b e r t à e l a a u t o n o m i a d e g l i u c r a i n i , c e r t o , m a s i p u ò f a r e . C h i e d o i l s ì a l l a n o s t r a r i s o l u z i o n e a t u t t a l ’ a u l a : M a k e R u s s i a P a y ” . L o h a d e t t o i l d e p u t a t o d i + E u r o p a B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a i n d i s c u s s i o n e g e n e r a l e s u l l ’ i n f o r m a t i v a d e l l a p r e m i e r M e l o n i i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o .