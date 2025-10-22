Roma, 22 ott (Adnkronos) - "Abbiamo depositato una risoluzione sull'utilizzo degli asset russi: il quadro giuridico cè, il suo collega Merz ha già detto che si può fare e ha suggerito, sul Financial Times, di farlo. Facciamolo, difendiamo il diritto internazionale anche di fronte a un sopruso come quello di Putin contro la libertà e la autonomia degli ucraini, certo, ma si può fare. Chiedo il sì alla nostra risoluzione a tutta laula: Make Russia Pay. Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova intervenendo alla Camera in discussione generale sullinformativa della premier Meloni in vista del Consiglio europeo.