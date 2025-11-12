R o m a , 1 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l G o v e r n o è s t a t o c o s t r e t t o a p r e s e n t a r e u n e m e n d a m e n t o p e r r e c e p i r e l a d i r e t t i v a e u r o p e a a n t i - S L A P P . T u t t a v i a , s i t r a t t a d i u n a c l a m o r o s a p r e s a i n g i r o " . L o d i c e P i e r o D e L u c a , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e A f f a r i e u r o p e i d e l l a C a m e r a , s u l l a p r e s e n t a z i o n e d i u n e m e n d a m e n t o d e l g o v e r n o a l l a l e g g e d i D e l e g a z i o n e e u r o p e a i n d i s c u s s i o n e i n c o m m i s s i o n e . " A n z i t u t t o , i l t e s t o i n v i t a a c i r c o s c r i v e r e l ’ a m b i t o d i a p p l i c a z i o n e a l l e s o l e f a t t i s p e c i e t r a n s f r o n t a l i e r e , e s c l u d e n d o q u i n d i l e l i t i d i c a r a t t e r e p u r a m e n t e n a z i o n a l e — p r o p r i o i n u n P a e s e g u i d a t o d a u n g o v e r n o d e l l e q u e r e l e t e m e r a r i e , i n c u i t r o p p i m i n i s t r i d e n u n c i a n o o m i n a c c i a n o q u e r e l e s t r u m e n t a l i c o n t r o g i o r n a l i s t i e o p p o s i t o r i - s p i e g a D e L u c a - . I n o l t r e , i l G o v e r n o c h i e d e u n a d e l e g a i n b i a n c o n e l m e r i t o a l P a r l a m e n t o : u n a s c e l t a i n a c c e t t a b i l e " . " P r e s e n t e r e m o u n n o s t r o s p e c i f i c o e m e n d a m e n t o p e r r e c e p i r e p i e n a m e n t e l a d i r e t t i v a e p e r d e f i n i r e c o n c h i a r e z z a i c r i t e r i e l e m o d a l i t à d i a t t u a z i o n e d e l l e t u t e l e p e r i g i o r n a l i s t i , p e r c h é n o n i n t e n d i a m o a v a l l a r e u n f i n t o r e c e p i m e n t o s o l o d i f a c c i a t a . L a d i r e t t i v a a n t i - S L A P P è u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e l a l i b e r t à d i s t a m p a e i l d i r i t t o d i c r i t i c a : n o n p u ò e s s e r e s v u o t a t a d i s i g n i f i c a t o . U n m o t i v o i n p i ù p e r v i g i l a r e a f f i n c h é v e n g a r e c e p i t a d a v v e r o , n o n t r a d i t a " , c o n c l u d e D e L u c a .