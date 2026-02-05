R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D a l 6 f e b b r a i o a l 2 1 m a r z o t o r n a a F i r e n z e A k a d é m e i a , l a s c u o l a d i f o r m a z i o n e p e r l e p o l i t i c h e e u r o p e e e i l g o v e r n o d e l t e r r i t o r i o , d e d i c a t a a g i o v a n i a m m i n i s t r a t o r i s o t t o i 3 5 a n n i . I l p r o g r a m m a d e l l a s e s s i o n e 2 0 2 6 s i a r t i c o l e r à i n u n a s e r i e d i i n c o n t r i , o n l i n e e i n p r e s e n z a n e l l a s e d e d i P a l a z z o B o r g h e s e , v o l t i a f o r n i r e a g i o v a n i l e a d e r g l i s t r u m e n t i p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l a g o v e r n a n c e l o c a l e i n u n c o n t e s t o c o n t i n e n t a l e . S i l e g g e i n u n a n o t a . S o t t o i l p a t r o c i n i o d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o , d e l C o m i t a t o d e l l e R e g i o n i e d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i , l ’ i n i z i a t i v a è g u i d a t a d a l l ' e u r o d e p u t a t o P d - S & D D a r i o N a r d e l l a , P r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o S c i e n t i f i c o d i c u i f a n n o p a r t e G i a n n i L e t t a , M i n n a A r v e , M a r c o B u t i , L u c i a n a L a m o r g e s e , C r i s t i n a G i a c h i , A n d r è S o b c z a k , V e r o n i c a N i c o t r a e G i o v a n n i D i a m a n t i . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 s i a p r i r à c o n u n a c o l l a b o r a z i o n e s p e c i a l e c o n l a S c h o o l o f T r a n s n a t i o n a l G o v e r n a n c e d e l l ’ E U I p e r i l l a n c i o d e l l a C o n s t i t u t i o n o f I n n o v a t i o n , m a n i f e s t o r e d a t t o d a l P r e m i o N o b e l B e n g t H o l m s t r ö m , P r o f . L u i s G a r i c a n o ( L o n d o n S c h o o l o f E c o n o m i c s ) e P r o f . N i c o l a s P e t i t ( E U I ) . L a s e s s i o n e 2 0 2 6 i n o l t r e , v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d i f i g u r e d i s p i c c o d e l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e , d e l g o v e r n o d e l l e g r a n d i c i t t à m a a n c h e d e l m o n d o c o r p o r a t e . F r a g l i s p e a k e r s , R o m a n o P r o d i , A n n e H i d a l g o , S i n d a c o d i P a r i g i , R a f f a e l e F i t t o , V i c e P r e s i d e n t e E s e c u t i v o d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a , V i t a l i K l i t c h k o , S i n d a c o d i K i e v , L u i g i D i M a i o , R a p p r e s e n t a n t e S p e c i a l e U E p e r i l G o l f o , E l i s a b e t t a B e l l o n i ( g i à c o n s i g l i e r a d e l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a U r s u l a v o n d e r L e y e n ) , L u c i a n a L a m o r g e s e ( e x m i n i s t r a d e l l ’ I n t e r n o ) , A n i a H e l s e t h , P u b l i c p o l i c y m a n a g e r d i M E T A p e r l ’ E u r o p a , E n r i c o L e t t a ( P r e s i d e n t e d e l l ' I s t i t u t o J a c q u e s D e l o r s ) , e d E l i s a F e r r e i r a ( g i à C o m m i s s a r i o E U p e r l a C o e s i o n e e l e R i f o r m e ) . O l t r e a i s i n d a c i d i a l t r e g r a n d i c i t t à e u r o p e e c o m e G e r g e l y K a r á c s o n y ( B u d a p e s t ) , J a u m e C o l l b o n i ( B a r c e l l o n a ) e G a e t a n o M a n f r e d i , ( N a p o l i ) . I l p e r c o r s o f o r m a t i v o è s t r u t t u r a t o i n q u a t t r o m o d u l i t e m a t i c i f o n d a m e n t a l i , a f f r o n t a t i s e c o n d o u n a l o g i c a d i c o n f r o n t o f r a i s t i t u z i o n i l o c a l i e d e u r o p e e , m o n d o c o r p o r a t e e p o l i t i c h e d i t u t e l a p u b b l i c a . ‘ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e G o v e r n a n c e L o c a l e ’ : u n f o c u s s u l l e s f i d e d e l l ’ I A n e l l ’ e q u i l i b r i o f r a i l m i g l i o r a m e n t o d e i s e r v i z i a i c i t t a d i n i e l a l o r o t u t e l a , s e g u e n d o i m o d e l l i d e l l e s m a r t c i t i e s e u r o p e e . ‘ E c o n o m i a U r b a n a e C o e s i o n e T e r r i t o r i a l e ’ : u n ' a n a l i s i d e g l i s t r u m e n t i d i f i n a n z i a m e n t o U E p e r r i d u r r e i l d i v a r i o t r a c e n t r i u r b a n i e a r e e i n t e r n e . ‘ D e m o c r a z i a e P a r t e c i p a z i o n e ’ : u n a p p r o f o n d i m e n t o s u i m o d e l l i d i g o v e r n a n c e p a r t e c i p a t i v a e s u l r u o l o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e n e l c o i n v o l g i m e n t o c i v i c o . E i n f i n e ‘ S i c u r e z z a , I m m i g r a z i o n e e I n t e g r a z i o n e ’ : u n e s a m e d e l l e r i s p o s t e p o l i t i c h e a l i v e l l o l o c a l e e d e u r o p e o p e r f a v o r i r e c o m u n i t à i n c l u s i v e e s i c u r e . ” A k a d é m e i a s i c o n f e r m a u n p o n t e t r a i l t e r r i t o r i o e l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e - c o m m e n t a i l C o m i t a t o S c i e n t i f i c o - o f f r e n d o u n o s p a z i o d i r i f l e s s i o n e c r i t i c a e s o l u z i o n i p r a t i c h e p e r i f u t u r i a m m i n i s t r a t o r i " . L ’ i n i z i a t i v a s i a v v a l e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e s t r a t e g i c a d i E u r o c i t i e s p e r l ' a t t i v i t à d i E U E n g a g e m e n t , A n c i e C o R e d e l s u p p o r t o d i p a r t n e r c o m e I n t e s a S a n p a o l o , E n e l , A 2 A .