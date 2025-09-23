R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A l P a r l a m e n t o e u r o p e o , i n C o m m i s s i o n e è s t a t a r e s p i n t a l a r i c h i e s t a d i r e v o c a d e l l ' i m m u n i t à a I l a r i a S a l i s . S i è c r e a t o u n p r e c e d e n t e g r a v i s s i m o : l ' i m m u n i t à n o n p u ò d i v e n t a r e u n l a s c i a p a s s a r e p e r s a l v a r e l a c o n d o t t a d i c h i s i è r e s o p r o t a g o n i s t a d i v i o l e n z e . D e v e v a l e r e p e r c h i è i n c a r i c a , n o n p e r i c o m p o r t a m e n t i p r e c e d e n t i " . C o s ì i l d e p u t a t o l e g h i s t a F a b r i z i o C e c c h e t t i , s e g r e t a r i o d e l l ' u f f i c i o d i P r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a . " U n s e g n a l e c h e r i s c h i a d i d i v e n t a r e u n p e s s i m o e s e m p i o p e r t u t t i , p e r c h é s i g n i f i c a f u g g i r e d a l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à . A o t t o b r e c i s a r à i l v o t o d e f i n i t i v o i n A u l a e l ì s i v e d r à s e d a v v e r o i n E u r o p a v a l e l a l e g g e u g u a l e p e r t u t t i o p p u r e s e s i v u o l e c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e l ’ i m p u n i t à , c o m e s e m p r e , l a L e g a s t a r à d a l l a p a r t e d e l l a g i u s t i z i a e d e l l e r e g o l e ” , c o n c l u d e .