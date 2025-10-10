R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l G r e e n D e a l v a a b o l i t o . O g n i v o l t a c h e c h i u d i u n a z i e n d a q u i " l a r i a p r o n o " i n C i n a , a u m e n t i l ' i n q u i n a m e n t o g l o b a l e . Q u e l l o c h e s t i a m o f a c e n d o s u l l ' i n d u s t r i a è d e m e n z i a l e e s u q u e s t o c ' è u n p r o b l e m a c o n l a s i n i s t r a c h e m e t t e s e m p r e p r i m a l e b a t t a g l i e c h e s o n o m o r a l e g g i a n t i , p e r c h é d i m o r a l e n o n h a n n o n i e n t e , r i s p e t t o a g l i i n t e r e s s i d e i l a v o r a t o r i e d e l l a p r o d u z i o n e . P e n s o c h e s e i l P a e s e f i n i s c e i n m a n o a B o n e l l i , F r a t o i a n n i e C o n t e l ' i n d u s t r i a i t a l i a n a c h i u d e " . C o s ì i l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a , i n t e r v e n e n d o a l 4 0 e s i m o c o n v e g n o d i C o n f i n d u s t r i a G i o v a n i i m p r e n d i t o r i a C a p r i .