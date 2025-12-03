B r u x e l l e s , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e n u m e r o s i p a e s i c o m e l a G r a n B r e t a g n a l a S v e z i a l a N u o v a Z e l a n d a e a l t r i s t a n n o f a c e n d o m a r c i a i n d i e t r o s u i b l o c c h i p u b e r a l i , l a c h i r u r g i a s u g l i o r m o n i s u i m i n o r i l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a c o n l a s u a s t r a t e g i a L g b t s t a a n d a n d o i n s e n s o o p p o s t o e t e n d e a b a n n a r e l e t e r a p i e d i c o n v e r s i o n e " . L o h a d e n u n c i a t o i l p r e s i d e n t e d i P r o V i t a e F a m i g l i a , A n t o n i o B r a n d i , a m a r g i n e d i u n e v e n t o o r g a n i z z a t o a l P a r l a m e n t o e u r o p e o i n s i e m e a l l ’ e u r o d e p u t a t o l e g h i s t a , R o b e r t o V a n n a c c i , s u l l a m a n i p o l a z i o n e d e i m i n o r i p e r i n d u r l i a l l a t r a n s i z i o n e d i g e n e r e . S e c o n d o u n o s t u d i o a m e r i c a n o d i u n ’ o r g a n i z z a z i o n e t r a n s g e n d e r c i t a t o d a l l ' a s s o c i a z i o n e , s u 6 4 m i l a p e r s o n e , i l 9 % s i d i c h i a r a d e t r a n s i t i o n e r . N e l R e g n o U n i t o , s o s t i e n e a n c o r a P r o V i t a , l a C a s s R e v i e w h a d e m o l i t o i l c o s i d d e t t o " a p p r o c c i o a f f e r m a t i v o " , s e c o n d o c u i o g n i m i n i m o d i s a g i o d e l m i n o r e d e v e t r a s f o r m a r s i s u b i t o i n u n p e r c o r s o m e d i c o d i c a m b i o d i s e s s o . " L e t r a n s i z i o n i d i g e n e r e t r a i m i n o r i s o n o u n a v e r a e m e r g e n z a : s e m p r e p i ù r a g a z z i c h i e d o n o d i t o r n a r e a l l o r o s e s s o b i o l o g i c o d o p o a v e r s u b i t o l a t r a n s i z i o n e ” , a f f e r m a B r a n d i r i f e r e n d o s i a i d e t r a n s i t i o n e r s : " Q u e s t i r a g a z z i s i c h i a m a n o i d e t r a n s i t i o n e r s e d è a l o r o c h e d i a m o v o c e o g g i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o " . L a t e s t i m o n i a n z a d i D a n i e l B l a c k , " c h e è s t a t o e v i r a t o a 1 8 a n n i d o p o u n p e r c o r s o d i t r a n s i z i o n e i n i z i a t o a 1 6 , r a p p r e s e n t a l a v o c e d i m i g l i a i a d i g i o v a n i c h e s o n o s t a t i i n g a n n a t i d a q u e s t a c r o n o l o g i a g e n d e r " , h a a f f e r m a t o a n c o r a B r a n d i . N e l s u o d i s c o r s o , i l g i o v a n e h a r a c c o n t a t o d i e s s e r e s t a t o i n g a n n a t o a 1 6 a n n i d a c h i p r o p o n e v a l a t r a n s i z i o n e c o m e s o l u z i o n e a l l e i n s i c u r e z z e , a l l a d i s f o r i a , a l l a d e p r e s s i o n e e a l d o l o r e e s i s t e n z i a l e c h e p r o v a v a .