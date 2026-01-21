Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Di fronte a un Consiglio europeo straordinario e a scelte che impegneranno il Paese per anni, il Parlamento deve poter discutere e dare un atto di indirizzo al Governo. Noi opposizioni siamo disponibili ad assumerci responsabilità vere, purché condivise, e a contribuire attivamente a individuare soluzioni nellinteresse nazionale. Lo dichiara in Aula Maria Elena Boschi sottolineando che le decisioni che verranno prese avranno conseguenze concrete sui cittadini e sulle imprese italiane, dallagricoltura allindustria, fino alla minaccia di nuovi dazi. Preoccupa leggere le dichiarazioni di Foti che invitano a non reagire ai dazi annunciati da Trump o, peggio, le esultanze di Salvini che li dipingono come unopportunità. Abbiamo già visto dove porta lambiguità: dazi al 15% e un fondo da 30 miliardi per le imprese promesso da Meloni e mai arrivato, conclude.