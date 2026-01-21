R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ D i f r o n t e a u n C o n s i g l i o e u r o p e o s t r a o r d i n a r i o e a s c e l t e c h e i m p e g n e r a n n o i l P a e s e p e r a n n i , i l P a r l a m e n t o d e v e p o t e r d i s c u t e r e e d a r e u n a t t o d i i n d i r i z z o a l G o v e r n o . N o i o p p o s i z i o n i s i a m o d i s p o n i b i l i a d a s s u m e r c i r e s p o n s a b i l i t à v e r e , p u r c h é c o n d i v i s e , e a c o n t r i b u i r e a t t i v a m e n t e a i n d i v i d u a r e s o l u z i o n i n e l l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e ” . L o d i c h i a r a i n A u l a M a r i a E l e n a B o s c h i s o t t o l i n e a n d o c h e “ l e d e c i s i o n i c h e v e r r a n n o p r e s e a v r a n n o c o n s e g u e n z e c o n c r e t e s u i c i t t a d i n i e s u l l e i m p r e s e i t a l i a n e , d a l l ’ a g r i c o l t u r a a l l ’ i n d u s t r i a , f i n o a l l a m i n a c c i a d i n u o v i d a z i ” . “ P r e o c c u p a l e g g e r e l e d i c h i a r a z i o n i d i F o t i c h e i n v i t a n o a n o n r e a g i r e a i d a z i a n n u n c i a t i d a T r u m p o , p e g g i o , l e e s u l t a n z e d i S a l v i n i c h e l i d i p i n g o n o c o m e u n ’ o p p o r t u n i t à . A b b i a m o g i à v i s t o d o v e p o r t a l ’ a m b i g u i t à : d a z i a l 1 5 % e u n f o n d o d a 3 0 m i l i a r d i p e r l e i m p r e s e p r o m e s s o d a M e l o n i e m a i a r r i v a t o ” , c o n c l u d e .