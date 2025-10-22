R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " R i s p e t t o a g l i i m p e g n i d e l C o n s i g l i o e u r o p e o l e a u g u r i a m o d i r i u s c i r e a p o r t a r e p i ù p o l i t i c a e m e n o b u r o c r a z i a i n E u r o p a . L e a u g u r i a m o a n c h e d i a r r i v a r c i n o n c o n l a l a m e n t e l a e i l p i a g n i s t e o m a c o n l e p r o p o s t e ; d i a n d a r c i p i ù c o n l o s p i r i t o d e i c o s t r u t t o r i d i c a t t e d r a l i e n o n c o m e l a b a r r i c a d e r a c h e d e v e a t t a c c a r e l e o p p o s i z i o n i , i n c r e m e n t a n d o a n c h e u n c l i m a d i o d i o s u i s o c i a l e n e l P a e s e . I n u n m o m e n t o c o s ì c o m p l i c a t o l e c h i e d i a m o d i e s s e r e d a v v e r o u n a l e a d e r d i c u i c ' è b i s o g n o e n o n d i c o n t i n u a r e a g i o c a r e i l r u o l o d e l l a v i t t i m a " . L o h a a f f e r m a t o l a c a p o g r u p p o d i I t a l i a v i v a a l l a C a m e r a , M a r i a E l e n a B o s c h i , n e l l a s u a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l e r i s o l u z i o n i p r e s e n t a t e s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , i n v i s t a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o .