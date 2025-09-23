R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " R e v o c a b o c c i a t a 1 3 – 1 2 i n C o m m i s s i o n e g i u r i d i c a a B r u x e l l e s : I l a r i a S a l i s r e s t a p r o t e t t a , e c o n l e i i l p r i n c i p i o c h e i n E u r o p a o g n i c i t t a d i n o m e r i t a u n p r o c e s s o e q u o e g i u s t o . I n u n P a e s e d o v e l ’ i n d i p e n d e n z a d e i g i u d i c i è u n a c h i m e r a , O r b á n n o n p u ò o f f r i r e g a r a n z i e . L ’ U e s m a s c h e r a c h i v i o l a l o S t a t o d i d i r i t t o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a .