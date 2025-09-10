R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S e t t a n t a c i n q u e m i n u t i c o n t a n t a , t a n t a r e t o r i c a , q u e s t o l o d e v o d i r e " , h a e s o r d i t o P a o l o B o r c h i a , e u r o p a r l a m e n t a r e d e l g r u p p o P f E - L e g a , i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o d a S t r a s b u r g o d u r a n t e l ’ a n a l i s i d e l d i s c o r s o s u l l o S t a t o d e l l ’ U n i o n e 2 0 2 5 d i U r s u l a v o n d e r L e y e n , t r a s m e s s o d a A d n k r o n o s . " H o v i s t o u n ’ a n a l i s i p u n t u a l e d e l l e p r o b l e m a t i c h e , m a h o t r o v a t o d i f f i c i l e c o n d i v i d e r e l ’ i d e a c h e g l i s t e s s i c h e h a n n o c r e a t o q u e s t i p r o b l e m i o r a s i a n o a n c h e q u e l l i c h e p r o p o n g o n o s o l u z i o n i e f i n a n z i a m e n t i " . B o r c h i a h a s o t t o l i n e a t o l a c o n c e n t r a z i o n e d e l d i s c o r s o s u l l a d i f e s a e s u g l i a r m a m e n t i : " D e d i c a r e c o s ì t a n t o t e m p o e b u d g e t e s c l u s i v a m e n t e a l l e s p e s e m i l i t a r i m i s e m b r a n o n t e n e r e c o n t o d e l l e a l t r e p r i o r i t à c h e i l n o s t r o P a e s e e t u t t a E u r o p a h a n n o i n q u e s t a f a s e " . L ’ e u r o p a r l a m e n t a r e h a p o i c r i t i c a t o l e s t r a t e g i e e n e r g e t i c h e d e l l ’ U n i o n e , r i l e v a n d o c h e " l a p o l i t i c a e n e r g e t i c a d e l l ’ U n i o n e c i h a p o r t a t i a d a v e r e t r a l e b o l l e t t e p i ù c a r e d i t u t t a E u r o p a , c o n t u t t e l e p r o b l e m a t i c h e c h e n e d e r i v a n o p e r f a m i g l i e e i m p r e s e " . S u l l a p o l i t i c a e s t e r a e l a g o v e r n a n c e e u r o p e a , B o r c h i a h a e v i d e n z i a t o c h e " n o n t u t t i i p r o b l e m i s i r i s o l v o n o s u p e r a n d o i l m e c c a n i s m o d e l l ’ u n a n i m i t à , c o n c e p i t o i n i z i a l m e n t e p e r d e c i s i o n i s t r a t e g i c h e , m a n o n s e m p r e e f f i c a c e p e r e s i g e n z e s p e c i f i c h e d e g l i S t a t i " . S e c o n d o l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e , a f f r o n t a r e l e s f i d e e u r o p e e s e n z a c o n s i d e r a r e l e n e c e s s i t à n a z i o n a l i r i s c h i a d i p o r t a r e l ’ U n i o n e " n e l l a d i r e z i o n e s b a g l i a t a " .