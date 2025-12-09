R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t e o r e a s s i s t i a m o a u n d i b a t t i t o p o l i t i c o c o m p l e t a m e n t e d i s t o r t o : m e n t r e i n I t a l i a 3 m i l i o n i d i p e r s o n e v i v o n o i n d e p r i v a z i o n e a l i m e n t a r e , 5 , 7 m i l i o n i s o n o i n p o v e r t à a s s o l u t a e o l t r e 6 m i l i o n i r i n u n c i a n o a l l e c u r e p e r l i s t e d ’ a t t e s a i n f i n i t e o p e r i c o s t i i n s o s t e n i b i l i d e l p r i v a t o , l a d e s t r a c o n t i n u a a p a r l a r e d i r i a r m o c o m e s e f o s s e l ’ u n i c a s t r a d a p o s s i b i l e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " L a v e r a r i s p o s t a a l l a f a s e d r a m m a t i c a c h e s t i a m o a t t r a v e r s a n d o n o n è a u m e n t a r e l a s p e s a m i l i t a r e , m a c o s t r u i r e u n ’ E u r o p a c a p a c e d i c a m m i n a r e c o n l e p r o p r i e g a m b e d a l p u n t o d i v i s t a e n e r g e t i c o e t e c n o l o g i c o . È q u e s t a d i p e n d e n z a s t r u t t u r a l e — d a l l ’ e n e r g i a r u s s a , d a l g a s s t a t u n i t e n s e , d a i c o m b u s t i b i l i a r a b i — a r e n d e r c i v u l n e r a b i l i e r i c a t t a b i l i " . " S e v o g l i a m o d a v v e r o d i f e n d e r e i n o s t r i v a l o r i e l a n o s t r a a u t o n o m i a p o l i t i c a , d o b b i a m o l i b e r a r e l ’ E u r o p a d a q u e s t e c a t e n e , n o n r i e m p i r l a d i n u o v e a r m i . L a s f i d a v e r a è a l t r o v e : i n v e s t i r e n e l l e t e c n o l o g i e p u l i t e , n e l l ’ e n e r g i a r i n n o v a b i l e , n e l l a r i c e r c a e n e l l ’ i n d u s t r i a s t r a t e g i c a e u r o p e a . L e p a r o l e p r o n u n c i a t e o g g i d a D o n a l d T r u m p — s e c o n d o c u i i l e a d e r e u r o p e i s a r e b b e r o ' d e b o l i ' e ' n o n s a p r e b b e r o c o s a f a r e ' — c o n f e r m a n o q u a n t o s i a c e n t r a l e q u e s t a b a t t a g l i a . T r u m p p a r l a c o s ì p e r c h é i m m a g i n a u n ’ E u r o p a d i v i s a , d i p e n d e n t e e p o l i t i c a m e n t e s u b a l t e r n a . È e s a t t a m e n t e l o s c e n a r i o c h e d o b b i a m o e v i t a r e . L a s o v r a n i t à i t a l i a n a s i d i f e n d e p r o p r i o d i f e n d e n d o l ’ E u r o p a d a g l i a t t a c c h i d i T r u m p e P u t i n ” .