Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "In queste ore assistiamo a un dibattito politico completamente distorto: mentre in Italia 3 milioni di persone vivono in deprivazione alimentare, 5,7 milioni sono in povertà assoluta e oltre 6 milioni rinunciano alle cure per liste dattesa infinite o per i costi insostenibili del privato, la destra continua a parlare di riarmo come se fosse lunica strada possibile". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde. "La vera risposta alla fase drammatica che stiamo attraversando non è aumentare la spesa militare, ma costruire unEuropa capace di camminare con le proprie gambe dal punto di vista energetico e tecnologico. È questa dipendenza strutturale dallenergia russa, dal gas statunitense, dai combustibili arabi a renderci vulnerabili e ricattabili". "Se vogliamo davvero difendere i nostri valori e la nostra autonomia politica, dobbiamo liberare lEuropa da queste catene, non riempirla di nuove armi. La sfida vera è altrove: investire nelle tecnologie pulite, nellenergia rinnovabile, nella ricerca e nellindustria strategica europea. Le parole pronunciate oggi da Donald Trump secondo cui i leader europei sarebbero 'deboli' e 'non saprebbero cosa fare' confermano quanto sia centrale questa battaglia. Trump parla così perché immagina unEuropa divisa, dipendente e politicamente subalterna. È esattamente lo scenario che dobbiamo evitare. La sovranità italiana si difende proprio difendendo lEuropa dagli attacchi di Trump e Putin.