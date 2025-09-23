R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " R i n g r a z i a m o i p a r l a m e n t a r i d e l l a c o m m i s s i o n e J u r i d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o c h e h a n n o b o c c i a t o l a r e v o c a d e l l a r i c h i e s t a d e l l ’ i m m u n i t à p e r I l a r i a S a l i s " . L o a f f e r m a n o A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " I l a r i a h a s e m p r e d e t t o d i n o n v o l e r f u g g i r e d a l p r o c e s s o m a d i v o l e r e u n g i u s t o p r o c e s s o c h e n o n p u ò e s s e r e g a r a n t i t o i n U n g h e r i a d o v e O r b a n h a g i à s c r i t t o l a s e n t e n z a d i c o n d a n n a c o m e d i m o s t r a i l p o s t d e l s u o p o r t a v o c e c h e h a m a n d a t o a I l a r i a l e c o o r d i n a t e d e l c a r c e r e i n U n g h e r i a . P e r n o i q u e l l a d i I l a r i a è s t a t a e d è u n a b a t t a g l i a p e r l o s t a t o d i d i r i t t o e l a d e m o c r a z i a i n E u r o p a " .