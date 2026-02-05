R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C i t r o v i a m o d a v a n t i a u n b i v i o : c o s t r u i r e u n ’ U n i o n e e u r o p e a c a p a c e d i e s s e r e u n g r a n d e a t t o r e p o l i t i c o , i n g r a d o d i c o m p e t e r e c o n S t a t i U n i t i e C i n a , o p p u r e a c c e t t a r e d i e s s e r n e v a s s a l l i . Q u e s t o M a n i f e s t o n a s c e p e r i n d i c a r e c o n c h i a r e z z a l a s t r a d a d a p r e n d e r e , o r a " . C o s ì S t e f a n o B o n a c c i n i , e u r o d e p u t a t o S & D e P r e s i d e n t e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , c o m m e n t a i l M a n i f e s t o ' V e r s o g l i S t a t i U n i t i d ’ E u r o p a . O r a ' , p r e s e n t a t o d a l l a d e l e g a z i o n e P d a l P a r l a m e n t o e u r o p e o i n v i s t a d e i 7 0 a n n i d e i T r a t t a t i d i R o m a . " L ’ E u r o p a c i h a g a r a n t i t o p a c e , d e m o c r a z i a e l i b e r t à – p r o s e g u e B o n a c c i n i – m a l ’ a t t u a l e l i v e l l o d i i n t e g r a z i o n e n o n b a s t a p i ù a d a f f r o n t a r e l e s f i d e g l o b a l i : c o m p e t i z i o n e e c o n o m i c a e t e c n o l o g i c a , s i c u r e z z a , t r a n s i z i o n e v e r d e ” . “ È i l m o m e n t o d i a g i r e – c o n c l u d e B o n a c c i n i – . C ’ è u n ’ u n i c a A m e r i c a e u n ’ u n i c a C i n a . P e r a r r i v a r e a d u n ’ u n i c a E u r o p a s e r v o n o s c e l t e c o r a g g i o s e : i l s u p e r a m e n t o d e l l e d e c i s i o n i a l l ' u n a n i m i t à e d e l d i r i t t o d i v e r o , u n f o n d o e u r o p e o d a 7 5 0 m i l i a r d i p e r p r o d u t t i v i t à , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e t r a n s i z i o n e v e r d e , n u o v i t r a t t a t i c o m m e r c i a l i e u n a v e r a d i f e s a c o m u n e . C o m e n e l 1 9 5 7 , s e r v e c o r a g g i o p e r c a m b i a r e " .