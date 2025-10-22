R o m a , 2 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - " O g g i G i o r g i a M e l o n i h a d e t t o , s e n z a t r o p p i g i r i d i p a r o l e : v i v a T r u m p , a b b a s s o l ’ E u r o p a . U n g r i d o d i r e s a t r a v e s t i t o d a o r g o g l i o p a t r i o t t i c o . L ’ I t a l i a , c h e p e r d e c e n n i h a a v u t o u n r u o l o d i e q u i l i b r i o e d i c o s t r u z i o n e s u l l o s c a c c h i e r e i n t e r n a z i o n a l e , a b d i c a a l l a p r o p r i a s t o r i a e a l l a p r o p r i a d i g n i t à " . L o d i c e F r a n c e s c o B o c c i a . " S i c a n c e l l a n o i n u n c o l p o s o l o a n n i d i l a v o r o , d i f a t i c o s a c o s t r u z i o n e d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a — c e r t o i m p e r f e t t a , c e r t o f r a g i l e , m a n o s t r a , f r u t t o d i p a c e , d i r i t t o e c o o p e r a z i o n e — p e r i n c h i n a r s i a l n u o v o “ u o m o f o r t e ” d ’ O l t r e o c e a n o - p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d - . M e l o n i s i è i n c h i n a t a a T r u m p a n c h e s u l p i a n o e c o n o m i c o , a c c e t t a n d o d a z i c h e i n d e b o l i s c o n o l ’ E u r o p a e c o l p i s c o n o p r o p r i o l ’ I t a l i a " . " A p a g a r e s a r a n n o l e n o s t r e a z i e n d e , l e n o s t r e f i l i e r e , i n o s t r i l a v o r a t o r i , v i t t i m e d i u n a s c e l t a s u b i t a , n o n n e g o z i a t a . T r u m p i m p o n e , M e l o n i s u b i s c e . E a p a g a r e i l p r e z z o s o n o l e i m p r e s e i t a l i a n e c h e e s p o r t a n o q u a l i t à , t e c n o l o g i a , l a v o r o " , p r o s e g u e B o c c i a . " S i r i n g r a z i a T r u m p , n e l r u o l o s u r r e a l e d i p o l i z i o t t o b u o n o d e l p i a n e t a , e s i a c c e t t a c h e l ’ I t a l i a s i r i d u c a a s p e t t a t r i c e , s p e r a n d o n e l l a b e n e v o l e n z a a m e r i c a n a . N e s s u n i m p e g n o v e r o p e r l ’ U c r a i n a , s o l o p a r o l e . I l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a v i e n e s u b o r d i n a t o a l l a s c o n f i t t a d i H a m a s , m e n t r e l o s t e s s o T r u m p , p a c i f i c a t o r e a o r o l o g e r i a , a f f i d a p r o p r i o a d H a m a s i l r u o l o d i f o r z a d e l l ’ o r d i n e a G a z a " , d i c e a n c o r a B o c c i a . " È u n c a p o l a v o r o d i c o n t r a d d i z i o n i c h e i n d e b o l i s c e a n c o r a u n a v o l t a l a c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e d e l n o s t r o P a e s e . Q u e s t o g o v e r n o s e m b r a a c c o n t e n t a r s i d i u n ’ I t a l i a c o n t a b i l e , c h e t i e n e i n o r d i n e i c o n t i m a s m a r r i s c e l a v i s i o n e , l a v o c e , l ’ a n i m a . N e s s u n p r o g e t t o d i c r e s c i t a , n e s s u n a i d e a d i r i l a n c i o . S o l o l a s c e l t a d i v i v e r e a l l ’ o m b r a d i D o n a l d T r u m p , r i n u n c i a n d o a l c o r a g g i o d i e s s e r e E u r o p a " , c o n c l u d e i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d .