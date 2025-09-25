R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " G l i a t t a c c h i a d A n t o n i o T a j a n i p r o v e n i e n t i d a f r a n g e a b u s i v e d i e s t r e m a d e s t r a n o n c i i n t i m o r i s c o n o . F o r z a I t a l i a r i v e n d i c a c o n o r g o g l i o l a p r o p r i a i d e n t i t à : s i a m o e s a r e m o s e m p r e o r g o g l i o s a m e n t e a n t i f a s c i s t i , n e l s o l c o d e i v a l o r i l i b e r a l i e m o d e r a t i c h e c i c o n t r a d d i s t i n g u o n o " . C o s ì i n u n a n o t a S t e f a n o B e n i g n i , d e p u t a t o e v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " I n q u e s t e o r e - p r o s e g u e - s i s o n o d i f f u s e f a k e n e w s s u l v o t o r e l a t i v o a l l ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e d i I l a r i a S a l i s , a l i m e n t a t e d a p o p u l i s t i d a s t r a p a z z o c o n l ’ o b i e t t i v o d i o t t e n e r e q u a l c h e m a n c i a t a d i v o t i i n p i ù . I l P p e , l a f a m i g l i a p o l i t i c a e u r o p e a d i c u i F o r z a I t a l i a f a p a r t e , h a v o t a t o c o n v i n t a m e n t e a f a v o r e d e l l a r e v o c a d e l l ’ i m m u n i t à . C o n i l v o t o s e g r e t o , i l s o s t e g n o a S a l i s p u ò e s s e r e a r r i v a t o d a c h i u n q u e , c o m p r e s i P a t r i o t i e C o n s e r v a t o r i , i g r u p p i d i r i f e r i m e n t o d i L e g a e F r a t e l l i d ’ I t a l i a . L o s c a r i c a b a r i l e m e s s o i n s c e n a d a q u a l c u n o r i s c h i a s o l o d i c r e a r e t e n s i o n i a l l ’ i n t e r n o d e l l a m a g g i o r a n z a c h e g o v e r n a i l P a e s e " . " N o i s i a m o e s a r e m o s e m p r e g a r a n t i s t i , e q u i n d i c o n t r a r i a l l a c a r c e r a z i o n e p r e v e n t i v a , m a I l a r i a S a l i s è a c c u s a t a d i r e a t i g r a v i , c o m m e s s i p r i m a d e l l a s u a e l e z i o n e a p a r l a m e n t a r e e u r o p e o , e d è g i u s t o c h e a f f r o n t i u n p r o c e s s o c o n t u t t e l e g a r a n z i e p r e v i s t e d a l l a l e g g e ” , c o n c l u d e .