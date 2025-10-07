R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L e a c c u s e d i S i l v i a S a r d o n e a F o r z a I t a l i a s u l v o t o a I l a r i a S a l i s s o n o g r a v i e i n f o n d a t e . S e h a l e p r o v e , l e t i r i f u o r i , a l t r i m e n t i l a s m e t t a d i s t a r n a z z a r e c o s e i n s e n s a t e . P r i m a d i c e c h e i l v o t o è s e g r e t o , p o i a c c u s a F o r z a I t a l i a e i l P p e d i t r a d i m e n t o c o m e s e a v e s s e l a b a c c h e t t a m a g i c a . E c h i è l e i , M a g a M a g ò ? B a s t a s c o r r e r e l ’ e l e n c o d e i p r e s e n t i e d e g l i a s s e n t i p e r c a p i r e c h i h a d a v v e r o s a l v a t o I l a r i a S a l i s . L a d e l e g a z i o n e d i F o r z a I t a l i a e r a a l c o m p l e t o e h a v o t a t o c o m p a t t a , m e n t r e t r a i P a t r i o t i s i s o n o r e g i s t r a t e d i v e r s e a s s e n z e , 1 5 s u 8 4 , t r a c u i u n e u r o d e p u t a t o d e l l a L e g a , c h e s i s o n o r i v e l a t e d e t e r m i n a n t i " . C o s ì i n u n a n o t a S t e f a n o B e n i g n i , d e p u t a t o e v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a . " S a r e b b e i n t e r e s s a n t e a s c o l t a r e l e g i u s t i f i c a z i o n i d i c h i n o n c ’ e r a e c h e , d i f a t t o , h a c o n t r i b u i t o a s a l v a r e l a S a l i s . N o n a c c e t t i a m o l e z i o n i d a p o p u l i s t i c h e c e r c a n o d i r a c c a t t a r e q u a l c h e v o t o s p e c u l a n d o s e n z a r i t e g n o . N o i s i a m o s e m p r e s t a t i l e a l i e c o e r e n t i : I l a r i a S a l i s è a c c u s a t a d i r e a t i g r a v i , c o m m e s s i p r i m a d e l l a s u a e l e z i o n e a p a r l a m e n t a r e e u r o p e o , e d e r a g i u s t o c h e a f f r o n t a s s e u n p r o c e s s o c o n t u t t e l e g a r a n z i e p r e v i s t e d a l l a l e g g e " , c o n c l u d e .