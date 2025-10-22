Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Il Governo arriva al Consiglio Europeo con una credibilità rafforzata sulla politica estera. In questi mesi lItalia ha dimostrato capacità di dialogo con Israele, con i partner arabi e transatlantici, e affidabilità nei rapporti con lUnione Europea. Non abbiamo inseguito i riflettori: abbiamo perseguito risultati concreti, costruendo relazioni solide e favorendo convergenze e compromessi ambiziosi e sostenibili. Un lavoro paziente che ha valorizzato il ruolo del nostro Paese come ponte tra le due sponde del Mediterraneo. È con questo capitale politico, fatto di credibilità e affidabilità, che la presidente Meloni si presenterà domani a Bruxelles". Così Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. "LItalia è credibile perché è affidabile: sta facendo la sua parte con serietà per la pace in Medio Oriente. Come ha ricordato il ministro Tajani - prosegue - dobbiamo consolidare la tregua e trasformare il cessate il fuoco in pace, perché consolidare la tregua significa salvare vite e garantire accessi umanitari. LItalia, forte della sua credibilità, lavorerà affinché lEuropa abbia un ruolo proattivo: non una somma di dichiarazioni, ma una strategia che leghi sicurezza, sostegno umanitario e prospettiva politica". "SullUcraina la nostra posizione resta chiara: sostegno allintegrità territoriale di Kiev, impegno per una pace giusta e duratura, e rifiuto di qualsiasi imposizione unilaterale. Il nostro Paese è credibile nella sicurezza europea, dove spinge perché lEuropa traduca la sua ambizione in capacità operative. Nelleconomia, dove promuove una transizione non ideologica e unagenda di competitività fondata su impresa, lavoro e innovazione. E nellimmigrazione, dove ha riportato lEuropa su un terreno di serietà e concretezza, promuovendo un approccio sistemico e sostenibile. Con questa postura, fatta di credibilità e affidabilità, lItalia intende contribuire a guidare compromessi europei ambiziosi e sostenibili, allaltezza delle sfide globali", conclude.