R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l G o v e r n o a r r i v a a l C o n s i g l i o E u r o p e o c o n u n a c r e d i b i l i t à r a f f o r z a t a s u l l a p o l i t i c a e s t e r a . I n q u e s t i m e s i l ’ I t a l i a h a d i m o s t r a t o c a p a c i t à d i d i a l o g o c o n I s r a e l e , c o n i p a r t n e r a r a b i e t r a n s a t l a n t i c i , e a f f i d a b i l i t à n e i r a p p o r t i c o n l ’ U n i o n e E u r o p e a . N o n a b b i a m o i n s e g u i t o i r i f l e t t o r i : a b b i a m o p e r s e g u i t o r i s u l t a t i c o n c r e t i , c o s t r u e n d o r e l a z i o n i s o l i d e e f a v o r e n d o c o n v e r g e n z e e c o m p r o m e s s i a m b i z i o s i e s o s t e n i b i l i . U n l a v o r o p a z i e n t e c h e h a v a l o r i z z a t o i l r u o l o d e l n o s t r o P a e s e c o m e p o n t e t r a l e d u e s p o n d e d e l M e d i t e r r a n e o . È c o n q u e s t o c a p i t a l e p o l i t i c o , f a t t o d i c r e d i b i l i t à e a f f i d a b i l i t à , c h e l a p r e s i d e n t e M e l o n i s i p r e s e n t e r à d o m a n i a B r u x e l l e s " . C o s ì A l e s s a n d r o B a t t i l o c c h i o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o i n A u l a s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i i n v i s t a d e l p r o s s i m o C o n s i g l i o E u r o p e o . " L ’ I t a l i a è c r e d i b i l e p e r c h é è a f f i d a b i l e : s t a f a c e n d o l a s u a p a r t e c o n s e r i e t à p e r l a p a c e i n M e d i o O r i e n t e . C o m e h a r i c o r d a t o i l m i n i s t r o T a j a n i - p r o s e g u e - d o b b i a m o c o n s o l i d a r e l a t r e g u a e t r a s f o r m a r e i l c e s s a t e i l f u o c o i n p a c e , p e r c h é c o n s o l i d a r e l a t r e g u a s i g n i f i c a s a l v a r e v i t e e g a r a n t i r e a c c e s s i u m a n i t a r i . L ’ I t a l i a , f o r t e d e l l a s u a c r e d i b i l i t à , l a v o r e r à a f f i n c h é l ’ E u r o p a a b b i a u n r u o l o p r o a t t i v o : n o n u n a s o m m a d i d i c h i a r a z i o n i , m a u n a s t r a t e g i a c h e l e g h i s i c u r e z z a , s o s t e g n o u m a n i t a r i o e p r o s p e t t i v a p o l i t i c a " . " S u l l ’ U c r a i n a l a n o s t r a p o s i z i o n e r e s t a c h i a r a : s o s t e g n o a l l ’ i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e d i K i e v , i m p e g n o p e r u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a , e r i f i u t o d i q u a l s i a s i i m p o s i z i o n e u n i l a t e r a l e . I l n o s t r o P a e s e è c r e d i b i l e n e l l a s i c u r e z z a e u r o p e a , d o v e s p i n g e p e r c h é l ’ E u r o p a t r a d u c a l a s u a a m b i z i o n e i n c a p a c i t à o p e r a t i v e . N e l l ’ e c o n o m i a , d o v e p r o m u o v e u n a t r a n s i z i o n e n o n i d e o l o g i c a e u n ’ a g e n d a d i c o m p e t i t i v i t à f o n d a t a s u i m p r e s a , l a v o r o e i n n o v a z i o n e . E n e l l ’ i m m i g r a z i o n e , d o v e h a r i p o r t a t o l ’ E u r o p a s u u n t e r r e n o d i s e r i e t à e c o n c r e t e z z a , p r o m u o v e n d o u n a p p r o c c i o s i s t e m i c o e s o s t e n i b i l e . C o n q u e s t a p o s t u r a , f a t t a d i c r e d i b i l i t à e a f f i d a b i l i t à , l ’ I t a l i a i n t e n d e c o n t r i b u i r e a g u i d a r e c o m p r o m e s s i e u r o p e i a m b i z i o s i e s o s t e n i b i l i , a l l ’ a l t e z z a d e l l e s f i d e g l o b a l i " , c o n c l u d e .