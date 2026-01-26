R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l v i a l i b e r a d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a a l v a c c i n o r i c o m b i n a n t e a d i u v a t o c o n t r o i l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e ( R s v ) d i G s k n e g l i a d u l t i d a i 1 8 a n n i i n s u " r a p p r e s e n t a s i c u r a m e n t e u n e l e m e n t o i m p o r t a n t e , p e r c h é v a l o r i z z a i l r u o l o e l e p o t e n z i a l i t à d e l l a v a c c i n a z i o n e c o n t r o i l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e " , s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e F a b r i z i o P r e g l i a s c o , d i r e t t o r e d e l l a S c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n I g i e n e e M e d i c i n a p r e v e n t i v a d e l l ' u n i v e r s i t à S t a t a l e d i M i l a n o , d i r e t t o r e s a n i t a r i o d e l l ' I r c c s o s p e d a l e G a l e a z z i - S a n t ' A m b r o g i o . " L ' R s v - r i c o r d a - è n o t o s o p r a t t u t t o p e r l a b r o n c h i o l i t e n e i b a m b i n i p i c c o l i , m a a n c h e n e l l a p o p o l a z i o n e a d u l t a h a s e m p r e a v u t o u n p e s o r i l e v a n t e , s e p p u r m e n o p e r c e p i t o . N e l l ' a d u l t o , i n f a t t i , s i m a n i f e s t a s p e s s o c o n q u a d r i c l i n i c i s i m i l i a l l ' i n f l u e n z a e p u ò d e t e r m i n a r e c o m p l i c a n z e a n c h e s i g n i f i c a t i v e , f i n e n d o p e r e s s e r e u n ' c o p r o t a g o n i s t a n a s c o s t o ' d e l l e s t a g i o n i i n f l u e n z a l i " . O g g i , " g r a z i e a u n a m a g g i o r e c a p a c i t à d i a g n o s t i c a d i l a b o r a t o r i o - s o t t o l i n e a i l v i r o l o g o - s a p p i a m o c h e i l v i r u s r e s p i r a t o r i o s i n c i z i a l e è t u t t ' a l t r o c h e m a r g i n a l e : a n c h e i n q u e s t a s t a g i o n e , i n p a r t i c o l a r e d o p o i l p i c c o i n f l u e n z a l e , l a s u a c i r c o l a z i o n e è e v i d e n t e e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e p u ò a v e r e u n i m p a t t o i m p o r t a n t e a n c h e n e g l i a d u l t i . L ' e s t e n s i o n e d e l l a v a c c i n a z i o n e a p a r t i r e d a i 1 8 a n n i , a m p l i a q u i n d i l e p o s s i b i l i t à d i p r e v e n z i o n e . N o n s i t r a t t a , o v v i a m e n t e , d i u n u t i l i z z o u n i v e r s a l e - p r e c i s a P r e g l i a s c o - m a d i u n o s t r u m e n t o p r e z i o s o p e r u n a v a s t a q u o t a d i s o g g e t t i a r i s c h i o : p e r s o n e c o n a s m a , b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a , i m m u n o d e p r e s s i o n e e , p i ù i n g e n e r a l e , t u t t i q u e i p a z i e n t i p e r i q u a l i l a v a c c i n a z i o n e a n t i n f l u e n z a l e è g i à r a c c o m a n d a t a i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l ' e t à . L ' o b i e t t i v o è r i d u r r e i l r i s c h i o d i c o m p l i c a n z e e d i f o r m e s e v e r e d i m a l a t t i a " . Q u e s t o p r o v v e d i m e n t o " d o v r e b b e p e r ò s p i n g e r e l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e i t a l i a n e , a p a r t i r e d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , a d a g g i o r n a r e i l P n p v - P i a n o n a z i o n a l e d i p r e v e n z i o n e v a c c i n a l e - s u g g e r i s c e l ' e s p e r t o - L ' I t a l i a , i n s i e m e a p o c h i s s i m i a l t r i P a e s i c o m e i l P o r t o g a l l o , è a n c o r a p r i v a d i u n a r a c c o m a n d a z i o n e f o r m a l e , m e n t r e m o l t e n a z i o n i e u r o p e e e g l i S t a t i U n i t i h a n n o g i à a v v i a t o c a m p a g n e v a c c i n a l i c o n m o d a l i t à o r g a n i z z a t e . S i a m o i n r i t a r d o - r i m a r c a P r e g l i a s c o - n o n o s t a n t e i l v a c c i n o s i a g i à r e g i s t r a t o i n I t a l i a p e r l e f a s c e p i ù a n z i a n e e a r i s c h i o e n o n o s t a n t e l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e a b b i a n o e s p r e s s o p a r e r i f a v o r e v o l i a l s u o u t i l i z z o n e i s o g g e t t i f r a g i l i " . L ' i n v i t o è q u i n d i c h i a r o : c o g l i e r e q u e s t a o p p o r t u n i t à e " a g g i o r n a r e l e r a c c o m a n d a z i o n i p e r r e n d e r e l a p r e v e n z i o n e r e a l m e n t e e f f i c a c e " .