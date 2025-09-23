R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " P r e n d i a m o a t t o d e l l a d e c i s i o n e d e l l a c o m m i s s i o n e s u I l a r i a S a l i s e p r e n d e r e m o a t t o d i c i ò c h e f a r à l ' a u l a . R i s p e t t a n d o i n o g n i c a s o l a s u a s o v r a n i t à . C i ò c h e d à f a s t i d i o è l a n a r r a z i o n e p e r c u i l ' o n o r e v o l e S a l i s s a r e b b e u n a s o r t a d i C e s a r e B a t t i s t i , u n ' e r o i n a i t a l i a n a . Q u a n d o , i n v e c e , h a a g i t o c o n v i o l e n z a i m m o t i v a t a " . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a A l f r e d o A n t o n i o z z i .