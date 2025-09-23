R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a C o m m i s s i o n e g i u r i d i c a d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , r e s p i n g e n d o l a r i c h i e s t a d i r e v o c a a I l a r i a S a l i s , h a m a n d a t o u n s e g n a l e g r a v i s s i m o : n o n h a d i f e s o l o S t a t o d i d i r i t t o , m a l o h a u m i l i a t o . È u n m e s s a g g i o p r o f o n d a m e n t e s b a g l i a t o , c h e r i s c h i a d i l e g i t t i m a r e c o m p o r t a m e n t i v i o l e n t i e d i i n d e b o l i r e l a c r e d i b i l i t à d e l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a C r i s t i n a A l m i c i . " C h i h a v o t a t o c o n t r o l a r e v o c a d e l l ’ i m m u n i t à r i f l e t t a : d i f e n d e r e i l p r i n c i p i o d i l e g a l i t à e l ’ a u t e n t i c o e q u i l i b r i o f r a p o t e r i s i g n i f i c a t u t e l a r e l a d e m o c r a z i a , n o n l ’ i m p u n i t à . F r a t e l l i d ’ I t a l i a c o n t i n u e r à a b a t t e r s i p e r c h é i l P a r l a m e n t o r e s t i l a c a s a d e l l a d e m o c r a z i a e n o n u n r i f u g i o p e r c h i d e v e r i s p o n d e r e d i r e a t i c o m u n i d a v a n t i a l l a g i u s t i z i a ” , c o n c l u d e .