Roma, 23 set.-(Adnkronos) - La Commissione giuridica del Parlamento europeo, respingendo la richiesta di revoca a Ilaria Salis, ha mandato un segnale gravissimo: non ha difeso lo Stato di diritto, ma lo ha umiliato. È un messaggio profondamente sbagliato, che rischia di legittimare comportamenti violenti e di indebolire la credibilità delle istituzioni europee". Così il deputato di Fratelli dItalia Cristina Almici. "Chi ha votato contro la revoca dellimmunità rifletta: difendere il principio di legalità e lautentico equilibrio fra poteri significa tutelare la democrazia, non limpunità. Fratelli dItalia continuerà a battersi perché il Parlamento resti la casa della democrazia e non un rifugio per chi deve rispondere di reati comuni davanti alla giustizia, conclude.