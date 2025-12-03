R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - ' ' V i v i a m o i n u n t e m p o d i e p i d e m i a d e l l e t r a n s i z i o n i d i g e n e r e t r a i m i n o r i , c o n m i g l i a i a d i r a g a z z i s p i n t i a c a m b i a r e s e s s o e i s t i t u z i o n i U e s p e s s o c o m p l i c i d i q u e s t o d r a m m a ' ' . È l ’ a l l a r m e l a n c i a t o n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a ' I d e o l o g i a g e n d e r e s a l u t e d e i m i n o r i i n U e ' c h e P r o V i t a & F a m i g l i a o n l u s h a t e n u t o o g g i a B r u x e l l e s , a l P a r l a m e n t o E u r o p e o , o s p i t e d e l l ’ e u r o d e p u t a t o R o b e r t o V a n n a c c i e d e l g r u p p o P a t r i o t s f o r E u r o p e , c o n l a t e s t i m o n i a n z a d e l g i o v a n e d e t r a n s i t i o n e r c e c o , D a n i e l B l a c k , c i o è u n r a g a z z o c h e , d o p o a v e r i n t r a p r e s o l a t r a n s i z i o n e d i g e n e r e , è t o r n a t o a l p r o p r i o s e s s o r e a l e . ' ' L a t r a n s i z i o n e d i g e n e r e n o n è u n f e n o m e n o s p o n t a n e o , m a f r u t t o d e l l a p r o p a g a n d a d e l l ’ i d e o l o g i a g e n d e r c h e n e g a i l s e s s o b i o l o g i c o e l o s o s t i t u i s c e c o n l ’ i d e n t i t à f l u i d a ' ' , h a s p i e g a t o i l p r e s i d e n t e d i P r o V i t a & F a m i g l i a , A n t o n i o B r a n d i . ' ' I d a t i e s t e r i s o n o a l l a r m a n t i : u n o s t u d i o a m e r i c a n o d i u n ’ o r g a n i z z a z i o n e t r a n s g e n d e r , s u 6 4 . 0 0 0 p e r s o n e , r i v e l a c h e i l 9 % s i d i c h i a r a d e t r a n s i t i o n e r e n e l R e g n o U n i t o l a C a s s R e v i e w h a d e m o l i t o i l c o s i d d e t t o ' a p p r o c c i o a f f e r m a t i v o ' , s e c o n d o c u i o g n i m i n i m o d i s a g i o d e l m i n o r e d e v e t r a s f o r m a r s i s u b i t o i n u n p e r c o r s o m e d i c o d i c a m b i o d i s e s s o . M a d i e t r o q u e s t i n u m e r i - h a a g g i u n t o - c i s o n o r a g a z z i a c u i è s t a t a p r o m e s s a l a f e l i c i t à e c h e s i r i t r o v a n o c o n u n c o r p o f e r i t o , m u t i l a t o , m e d i c a l i z z a t o a v i t a . S u q u e s t e s o f f e r e n z e p e s a l a l i n e a p r o - g e n d e r d e l l ’ E u r o p a c h e , c o n l a s t r a t e g i a L g b t d e l l a C o m m i s s i o n e , v a i n d i r e z i o n e o p p o s t a r i s p e t t o a P a e s i u n t e m p o p i o n i e r i d e l l ’ a p p r o c c i o a f f e r m a t i v o m a c h e o g g i t o r n a n o i n d i e t r o p e r i l b e n e d i b a m b i n i e r a g a z z i , c o m e R e g n o U n i t o , S v e z i a , N u o v a Z e l a n d a e a l t r i m o l t i a l t r i S t a t i . S i a m o q u i - h a c o n c l u s o - p e r d e n u n c i a r e l a v e r g o g n a d i u n ’ U n i o n e E u r o p e a c h e n o n d i f e n d e l e p e r s o n e m a u n ’ i d e o l o g i a a b e r r a n t e , s e c o n d o c u i n o n e s i s t o n o s o l o m a s c h i o e f e m m i n a , m a i n f i n i t i g e n e r i f l u i d i ' ' . D u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a D a n i e l B l a c k h a r a c c o n t a t o : ' ' A 1 6 a n n i e r o f r a g i l e e c o n f u s o e i n v e c e d i u n a c u r a r e a l e m i è s t a t o d e t t o c h e e r o n a t o n e l c o r p o s b a g l i a t o e c h e s o l o o r m o n i e c h i r u r g i a m i a v r e b b e r o s a l v a t o . I n u n a v i s i t a d i s o l i 3 0 m i n u t i h o r i c e v u t o u n a s e n t e n z a , n o n u n a d i a g n o s i . I l r i s u l t a t o ? I n t e r v e n t i c h i r u r g i c i i r r e v e r s i b i l i , c o m p r e s a l a c a s t r a z i o n e a 1 8 a n n i , c o m p l i c a z i o n i p e r t u t t a l a v i t a e a n n i i n t r a p p o l a t o i n u n ’ i d e n t i t à c h e n o n è m a i s t a t a l a m i a . C h i e d o a l l ’ U n i o n e e u r o p e a d i f e r m a r e l a m e d i c a l i z z a z i o n e a f f r e t t a t a d e i m i n o r i , v i e t a r e b l o c c a n t i d e l l a p u b e r t à e o r m o n i c r o s s - s e x , p r o t e g g e r e i n o s t r i b a m b i n i d a q u e s t i a b u s i . I l o r o c o r p i n o n s o n o u n e r r o r e . B a s t a e s p e r i m e n t i s u i b a m b i n i ! ' ' . L ’ e u r o d e p u t a t o R o b e r t o V a n n a c c i h a r i c o r d a t o c h e ' ' d i e t r o i l d i b a t t i t o s u l l ’ i d e o l o g i a d i g e n e r e c i s o n o p e r s o n e r e a l i , c o n s o f f e r e n z a , d i s p e r a z i o n e e s c e l t e s b a g l i a t e c h e c o n d i z i o n a n o l a v i t a . L ’ E u r o p a - h a a g g i u n t o - n o n p u ò s e g u i r e u n a p o s i z i o n e d o g m a t i c a e d e v e a s s i c u r a r e c h e o g n i d e c i s i o n e s u i m i n o r i s i a f o n d a t a s u p r u d e n z a e d e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e . N o n s i n a s c e i n u n c o r p o s b a g l i a t o : è i l l o g i c o p e n s a r e c h e l a n a t u r a a b b i a e r r a t o n e l l ’ a s s e g n a r e u n c o r p o r i s p e t t o a q u e l l o c h e q u a l c u n o , a r b i t r a r i a m e n t e , s i v o r r e b b e a t t r i b u i r e e d è q u i n d i n o s t r o d o v e r e a p p r o f o n d i r e q u e s t i t e m i e d a r e s p a z i o a t u t t e l e v o c i n e l c o n f r o n t o p u b b l i c o ' ' . P r e s e n t e a l l a c o n f e r e n z a a n c h e l ’ a t t i v i s t a f r a n c e s e L u d o v i n e d e L a R o c h è r e , p r e s i d e n t e d e L e S y n d i c a t d e l a F a m i l l e .