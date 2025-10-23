R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o s e m p r e s o s t e n u t o l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e l a c o o p e r a z i o n e t r a P a e s i U e i n m a t e r i a d i d i f e s a i n v e s t e n d o i n s i e m e s u p r o g e t t i s t r a t e g i c i p e r f a v o r i r e l e e c o n o m i e d i s c a l a e l ’ i n t e r o p e r a b i l i t à d e i s i s t e m i . I n q u e s t o , v a s a l u t a t a p o s i t i v a m e n t e l a d e c i s i o n e o d i e r n a d e l C o n s i g l i o e u r o p e o d i r a f f o r z a r e e i n c e n t i v a r e g l i s f o r z i c o n g i u n t i d e i P a e s i m e m b r i s u p r o g e t t i f l a g s h i p c o m e q u e l l i p e r p o t e n z i a r e l e c a p a c i t à d i d i f e s a a e r e a e a n t i d r o n e . E s o p r a t t u t t o c h e q u e s t o r a f f o r z a m e n t o d e b b a a v v e n i r e i n m o d o c o o r d i n a t o u t i l i z z a n d o t u t t e l e p o t e n z i a l i t à d e g l i s t r u m e n t i S a f e e E d i p . Q u e s t i c a m b i a m e n t i v a n n o n e l l a d i r e z i o n e , d a n o i a u s p i c a t a i n p i ù p a s s a g g i p a r l a m e n t a r i , d i i n v e s t i r e f i n a l m e n t e s u l l a c o s t r u z i o n e d i u n a d i f e s a c o m u n e a l i v e l l o e u r o p e o e n o n s u l m e r o r a f f o r z a m e n t o d e g l i s t r u m e n t i n a z i o n a l i ” . C o s ì i l s e n a t o r e A l e s s a n d r o A l f i e r i , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e E s t e r i e D i f e s a a P a l a z z o M a d a m a .