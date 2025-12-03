B r u x e l l e s , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " H o s p e r i m e n t a t o i n p r i m a p e r s o n a l ’ i n g a n n o d e l l ’ i d e o l o g i a d i g e n e r e : a 1 6 a n n i e r o f r a g i l e e s o f f r i v o , m a i n v e c e c h e r i c e v e r e u n a i u t o p r o f e s s i o n a l e , m i è s t a t o d e t t o c h e v i v e v o n e l c o r p o s b a g l i a t o e c h e s o l o l a c h i r u r g i a d e g l i o r m o n i a v r e b b e p o t u t o s a l v a r m i : a l l ’ U e c h i e d o d i f e r m a r e l a m e d i c a l i z z a z i o n e a f f r e t t a t a d e i m i n o r i , i b l o c c a n t i d e l l a p u b e r t à e g l i o r m o n i c r o s s - s e x , b a s t a e s p e r i m e n t i s u i b a m b i n i " . L o h a d i c h i a r a t o a m a r g i n e d i u n e v e n t o d i P r o V i t a a l P a r l a m e n t o e u r o p e o D a n i e l B l a c k , g i o v a n e c e c o i n d o t t o a s e d i c i a n n i a l l a p r a t i c a d i c o n v e r s i o n e d i g e n e r e . " L a m i a p r i m a v i s i t a c o n u n a s e s s u o l o g a è d u r a t a c i r c a t r e n t a m i n u t i : n e s s u n o h a c e r c a t o l e v e r e c a u s e d e l m i o d o l o r e , e d o p o h o s u b i t o i n t e r v e n t i i r r e v e r s i b i l i , t r a c u i l a c a s t r a z i o n e c h i r u r g i c a a 1 8 a n n i " . S e c o n d o u n o s t u d i o a m e r i c a n o d i u n ’ o r g a n i z z a z i o n e t r a n s g e n d e r c i t a t o d a P r o V i t a , s u 6 4 m i l a p e r s o n e , i l 9 % s i d i c h i a r a d e t r a n s i t i o n e r , c i o è i n t e n z i o n a t o a r i t o r n a r e a l l ’ o r i e n t a m e n t o d i g e n e r e b i o l o g i c o . " H o v i s s u t o c o m e u n a d o n n a p e r a n n i , m a n o n e r a u n ' i d e n t i t à , e r a u n r u o l o - p r o s e g u e B l a c k - n e l d i c e m b r e 2 0 2 2 , h o c a p i t o c h e n o n p o t e v o a n d a r e a v a n t i c o s ì : n o n è s t a t o u n g i o r n o , m a u n a c o n s a p e v o l e z z a c h e s i è a c c u m u l a t a n e l t e m p o e m i s o n o r e s a c o n t o c h e s t a v o v i v e n d o l a v i t a d i q u a l c u n o c h e n o n e r o e c h e v i v e r e i n q u e s t o m o d o m i a v r e b b e d i s t r u t t a " .