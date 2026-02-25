K i e v , 2 5 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l c a p o n e g o z i a t o r e u c r a i n o R u s t e m U m e r o v i n c o n t r e r à d o m a n i l ' i n v i a t o s t a t u n i t e n s e S t e v e W i t k o f f . L o h a a n n u n c i a t o , i n v i s t a d i u n n u o v o r o u n d d i c o l l o q u i c o n l a R u s s i a p r e v i s t o p e r m a r z o , i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y . " D o m a n i i n c o n t r e r à i n e g o z i a t o r i a m e r i c a n i W i t k o f f e K u s h n e r " , h a d e t t o Z e l e n s k y a i g i o r n a l i s t i , a g g i u n g e n d o c h e l ' i n c o n t r o f a p a r t e d e i " p r e p a r a t i v i p e r u n i n c o n t r o t r i l a t e r a l e c o n l a R u s s i a , c h e r i t e n i a m o a v r à l u o g o a l l ' i n i z i o d i m a r z o " . I l c o n s i g l i e r e d i U m e r o v h a a g g i u n t o c h e l ' i n c o n t r o d i d o m a n i s i t e r r à a G i n e v r a .