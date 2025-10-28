K i e v , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y s p e r a c h e D o n a l d T r u m p f a c c i a p r e s s i o n e s u l p r e s i d e n t e c i n e s e X i J i n p i n g p e r r i d u r r e i l s o s t e g n o d i P e c h i n o a M o s c a e l e s u e i m p o r t a z i o n i d i i d r o c a r b u r i r u s s i q u a n d o i l e a d e r s t a t u n i t e n s i e c i n e s i s i i n c o n t r e r a n n o g i o v e d ì . " Q u e s t o p o t r e b b e e s s e r e u n o d e i s u o i g e s t i f o r t i ( d i T r u m p ) , s o p r a t t u t t o s e d o p o q u e s t e s a n z i o n i d e c i s i v e , l a C i n a è p r o n t a a r i d u r r e l e s u e i m p o r t a z i o n i r u s s e " , h a d e t t o Z e l e n s k y i n u n b r i e f i n g , i n r i f e r i m e n t o a l l e s a n z i o n i i m p o s t e l a s c o r s a s e t t i m a n a d a W a s h i n g t o n c o n t r o d u e g r a n d i g r u p p i p e t r o l i f e r i r u s s i .