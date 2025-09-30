K i e v , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a d i c h i a r a t o c h e l a c e n t r a l e n u c l e a r e d i Z a p o r i z h z h i a , o c c u p a t a d a l l e f o r z e r u s s e , è s t a t a s c o l l e g a t a d a l l a r e t e e l e t t r i c a u c r a i n a p e r s e t t e g i o r n i c o n s e c u t i v i , d e s c r i v e n d o l a s i t u a z i o n e c o m e " c r i t i c a " e p o t e n z i a l m e n t e p e r i c o l o s a . " L a s i t u a z i o n e è c r i t i c a . A s e g u i t o d e g l i a t t a c c h i r u s s i , l a c e n t r a l e è s t a t a t a g l i a t a f u o r i d a l l ' a l i m e n t a z i o n e e d a l l a r e t e e l e t t r i c a . È a l i m e n t a t a d a g e n e r a t o r i d i e s e l " , h a d i c h i a r a t o Z e l e n s k y n e l s u o d i s c o r s o q u o t i d i a n o . " S o n o i r u s s i c h e c o n i l o r o a t t a c c h i i m p e d i s c o n o l a r i p a r a z i o n e d e l l e l i n e e e l e t t r i c h e c h e p o r t a n o a l l ' i m p i a n t o e i l r i p r i s t i n o d e l l a s i c u r e z z a d i b a s e . E q u e s t a è u n a m i n a c c i a p e r t u t t i " , h a a g g i u n t o .