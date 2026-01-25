K i e v , 2 5 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a c h i e s t o a g l i a l l e a t i u n m a g g i o r e s u p p o r t o p e r l a d i f e s a a e r e a , d o p o c h e c e n t i n a i a d i e d i f i c i a K i e v s o n o r i m a s t i s e n z a r i s c a l d a m e n t o p e r i l s e c o n d o g i o r n o d o p o g l i a t t a c c h i r u s s i . L a R u s s i a h a c o l p i t o l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e u c r a i n e d u r a n t e i q u a s i q u a t t r o a n n i d i g u e r r a , m a K i e v a f f e r m a c h e q u e s t o i n v e r n o è s t a t o i l p i ù d u r o , c o n c e n t i n a i a d i d r o n i e m i s s i l i r u s s i c h e h a n n o s o p r a f f a t t o l e d i f e s e a e r e e d u r a n t e g e l a t e p a r t i c o l a r m e n t e i n t e n s e . " S o l o q u e s t a s e t t i m a n a , i r u s s i h a n n o l a n c i a t o p i ù d i 1 . 7 0 0 d r o n i d ' a t t a c c o , p i ù d i 1 . 3 8 0 b o m b e a e r e e g u i d a t e e 6 9 m i s s i l i d i v a r i o t i p o " , h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e a l s u o a r r i v o a V i l n i u s . " E c c o p e r c h é o g n i g i o r n o s o n o n e c e s s a r i m i s s i l i p e r i s i s t e m i d i d i f e s a a e r e a e c o n t i n u i a m o a c o l l a b o r a r e c o n g l i S t a t i U n i t i e l ' E u r o p a p e r g a r a n t i r e u n a m a g g i o r e p r o t e z i o n e d e i n o s t r i c i e l i " , h a a g g i u n t o Z e l e n s k y . I b o m b a r d a m e n t i r u s s i h a n n o c o l p i t o K i e v i n m o d o p a r t i c o l a r m e n t e d u r o , c o s t r i n g e n d o m e z z o m i l i o n e d i p e r s o n e a e v a c u a r e . " A t t u a l m e n t e a K i e v c i s o n o 1 . 6 7 6 g r a t t a c i e l i s e n z a r i s c a l d a m e n t o d o p o l ' a t t a c c o n e m i c o a l l a c i t t à d i K i e v d e l 2 4 g e n n a i o " , h a a f f e r m a t o i l s i n d a c o V i t a l i K l i t s c h k o .