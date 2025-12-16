K i e v , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a p o s i z i o n e n e g o z i a l e r u s s a " n o n è a n c o r a c a m b i a t a : v o g l i o n o i l n o s t r o D o n b a s s . E n o i n o n v o g l i a m o c e d e r e i l n o s t r o D o n b a s s " . L o h a d e t t o V o l o d y m y r Z e l e n s k y d o p o i r o u n d d i c o l l o q u i d i i e r i d e l l a d e l e g a z i o n e g u i d a t a d a l p r e s i d e n t e u c r a i n o c o n g l i i n v i a t i s t a t u n i t e n s i S t e v e W i t k o f f e J a r e d K u s h n e r p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a t r a R u s s i a e U c r a i n a . A l c e n t r o d e l p i a n o d i p a c e c ' è u n a r a d i c a l e c o n c e s s i o n e t e r r i t o r i a l e : l ' U c r a i n a c e d e r e b b e l ' i n t e r a r e g i o n e o r i e n t a l e d e l D o n b a s s , s i a l e a r e e o c c u p a t e d a l l a R u s s i a s i a q u e l l e a n c o r a c o n t r o l l a t e d a l l e t r u p p e u c r a i n e . M e n t r e l a R u s s i a h a o c c u p a t o q u a s i t u t t i i v i l l a g g i d e l l ' O b l a s t ' d i L u h a n s k , l ' U c r a i n a c o n t i n u a a c o n t r o l l a r e p a r t i s i g n i f i c a t i v e d e l l ' O b l a s t ' d i D o n e t s k , t r a c u i l e c i t t à c h i a v e d i S l o v i a n s k e K r a m a t o r s k . S e c o n d o i l p i a n o , l e f o r z e u c r a i n e s i r i t i r e r e b b e r o d a l l e a r e e r i m a n e n t i , c h e v e r r e b b e r o q u i n d i d e s i g n a t e c o m e z o n a d e m i l i t a r i z z a t a . I l t e r r i t o r i o s a r e b b e r i c o n o s c i u t o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e c o m e a p p a r t e n e n t e a l l a R u s s i a , s e b b e n e a l l e t r u p p e r u s s e s a r e b b e v i e t a t o l ' i n g r e s s o n e l l a z o n a . " G l i a m e r i c a n i v o g l i o n o t r o v a r e u n c o m p r o m e s s o , o f f r o n o u n a ' z o n a e c o n o m i c a l i b e r a ' . E l o s o t t o l i n e o a n c o r a u n a v o l t a : ' z o n a e c o n o m i c a l i b e r a ' n o n s i g n i f i c a s o t t o l a g u i d a d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a " , h a d e t t o Z e l e n s k y d o p o l ' u l t i m o r o u n d d i c o l l o q u i . " N é d e j u r e n é d e f a c t o r i c o n o s c e r e m o i l D o n b a s s c o m e r u s s o , o v v e r o l a p a r t e t e m p o r a n e a m e n t e o c c u p a t a " , h a a g g i u n t o , s o t t o l i n e a n d o c h e n o n e s i s t e " c o n s e n s o s u q u e s t o t e m a " c o n g l i a m e r i c a n i .