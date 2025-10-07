K i e v , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a i n t e l l i g e n c e s t a l a v o r a n d o a t t i v a m e n t e c o n i p a r t n e r p e r i m p e d i r e a l l a R u s s i a d i u t i l i z z a r e l e n a v i d e l l a c o s i d d e t t a f l o t t a o m b r a p e r c o m m e t t e r e s a b o t a g g i e a l t r i t e n t a t i v i d i d e s t a b i l i z z a z i o n e i n E u r o p a " . L o h a s c r i t t o i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y s u T e l e g r a m , i n s e g u i t o a l r a p p o r t o d e l c a p o d e l S e r v i z i o d i I n t e l l i g e n c e E s t e r o ( F i s ) d e l l ' U c r a i n a , O l e h I v a s h c h e n k o . " F o r n i a m o t u t t e l e i n f o r m a z i o n i n e c e s s a r i e a i n o s t r i p a r t n e r e c i a s p e t t i a m o c h e l ' o p p o s i z i o n e a l l ' i n t e r f e r e n z a r u s s a s a r à m o l t o p i ù f o r t e - h a a g g i u n t o Z e l e n s k y - A t t u a l m e n t e , i r u s s i s t a n n o u t i l i z z a n d o l e p e t r o l i e r e n o n s o l o p e r g u a d a g n a r e d e n a r o p e r l a g u e r r a , m a a n c h e p e r a t t i v i t à d i i n t e l l i g e n c e e p e r s i n o d i s a b o t a g g i o . È a s s o l u t a m e n t e p o s s i b i l e f e r m a r l i . H o i n c a r i c a t o i l c a p o d e l l ' i n t e l l i g e n c e e s t e r a d i c o l l a b o r a r e c o n i p a r t n e r i n q u e i s e t t o r i c h e p o s s o n o f o r n i r e a l l ' U c r a i n a m a g g i o r i f o r n i t u r e c o n c r e t e d i a r m i e a t t r e z z a t u r e n e c e s s a r i e " .