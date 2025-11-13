K i e v , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a i m p o s t o s a n z i o n i c o n t r o l ' u o m o d ' a f f a r i T i m o u r M i n d i t c h , c o n s i d e r a t o s u o c a r o a m i c o e a c c u s a t o d i a v e r o r c h e s t r a t o u n o d e i p e g g i o r i c a s i d i c o r r u z i o n e d e g l i u l t i m i a n n i n e l P a e s e . L e s a n z i o n i c o n t r o M i n d i t c h e u n a l t r o u o m o d ' a f f a r i c o i n v o l t o n e l l o s c a n d a l o p e r c o r r u z i o n e n e l s e t t o r e d e l l ' e n e r g i a p r e v e d o n o i n p a r t i c o l a r e i l c o n g e l a m e n t o d e i l o r o b e n i , s e c o n d o u n d e c r e t o p u b b l i c a t o d a l l a p r e s i d e n z a .