K i e v , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È m o l t o i m p o r t a n t e c o i n v o l g e r e q u a n t i p i ù l e a d e r p o s s i b i l e e p e r s o n a g g i f a m o s i , n o n s o l o p r e s i d e n t i e p r i m i m i n i s t r i . C r e d o c h e l ' i n c o n t r o t r a l e F i r s t L a d y d e g l i S t a t i U n i t i e d e l l ' U c r a i n a s i a s t a t o i m p o r t a n t e . S i a m o m o l t o g r a t i a M e l a n i a p e r a v e r c o n t r i b u i t o a r i p o r t a r e a c a s a a l c u n i b a m b i n i i n U c r a i n a " . L o h a s c r i t t o s u X i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s l y , a g g i u n g e n d o c h e " c o l l a b o r i a m o a n c h e c o n i l Q a t a r , c o n i l V a t i c a n o E c i s o n o a l t r i P a e s i c h e s t a n n o c e r c a n d o d i d a r e u n a m a n o . A b b i a m o r i p o r t a t o i n d i e t r o p i ù d i 1 . 6 0 0 b a m b i n i . E l a n o s t r a s t i m a e r a c h e c e n e f o s s e r o m i g l i a i a . È v e r o : c i r c a 1 9 . 5 0 0 b a m b i n i s o n o s t a t i r a p i t i . D o b b i a m o c o n c e n t r a r c i s u c o m e t r o v a r l i . È m o l t o d i f f i c i l e . C o l l a b o r i a m o c o n d i v e r s e a g e n z i e d i i n t e l l i g e n c e " . " A b b i a m o t r o v a t o i n R u s s i a c i r c a 4 0 0 l u o g h i d i b a m b i n i r a p i t i - s c r i v e a n c o r a Z e l e n s k y - È u n d a t o d i f a t t o c h e q u e s t e p e r s o n e a b b i a n o p r e s o q u e s t i b a m b i n i e l i a b b i a n o r a p i t i . È u n p e r c o r s o l u n g o e d i f f i c i l e . I l n u m e r o d i b a m b i n i r i t r o v a t i a u m e n t a o g n i g i o r n o . M a n o n s i t r a t t a s o l o d i c o m e s o n o s t a t i r a p i t i . S i t r a t t a d i c o m e r i t r o v a r l i . E q u e s t o è u n l a v o r o d i f f i c i l e . M o l t o i m p o r t a n t e . A b b i a m o d i s c u s s o d i t u t t i q u e s t i a r g o m e n t i – c a m p i d i b a t t a g l i a , b e n i r u s s i c o n g e l a t i e b a m b i n i u c r a i n i r a p i t i – d u r a n t e l e n o s t r e c o n v e r s a z i o n i c o n i s e n a t o r i s t a t u n i t e n s i . S o n o g r a t o p e r l a l o r o d i s p o n i b i l i t à a d a i u t a r c i i n o g n i d i r e z i o n e " .