K i e v , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a a f f e r m a t o c h e l ' a p p r o v a z i o n e d e l b i l a n c i o 2 0 2 6 d a p a r t e d e l p a r l a m e n t o u c r a i n o , a v v e n u t a o g g i , è u n a " c h i a r a p r o v a " p e r t u t t i g l i a l l e a t i c h e i n U c r a i n a n o n c i s o n o " m o t i v i i n t e r n i d i i n s t a b i l i t à " . I n u n a d i c h i a r a z i o n e s u T e l e g r a m , i l c a p o d e l l o S t a t o d i c e a n c o r a c h e l ' a p p r o v a z i o n e d e l b i l a n c i o è u n " s e g n a l e i m p o r t a n t e d e l l a s t a b i l i t à f i n a n z i a r i a d e l l ' U c r a i n a " p e r i l p r o s s i m o a n n o , e a g g i u n g e c h e s t a l a v o r a n d o c o n i p a r t n e r p e r a t t r a r r e i l n e c e s s a r i o s o s t e g n o f i n a n z i a r i o p e r i l P a e s e . L e d i c h i a r a z i o n i d i Z e l e n s k y g i u n g o n o i n u n m o m e n t o d i f f i c i l e p e r i l g o v e r n o u c r a i n o , c o n i l s u o c a p o d i g a b i n e t t o A n d r i y Y e r m a k c h e s i è d i m e s s o p o c h i g i o r n i f a i n s e g u i t o a u n r a i d a n t i c o r r u z i o n e n e l l a s u a a b i t a z i o n e .