K i e v , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - Y u l i a T y m o s h e n k o , l e a d e r d e l p a r t i t o B a t k i v s h c h y n a ( P a t r i a ) , è s t a t a a c c u s a t a d i a v e r o f f e r t o t a n g e n t i a m e m b r i d e l p a r l a m e n t o u c r a i n o . L o h a r i f e r i t o a l q u o t i d i a n o S u s p i l n e , O l h a P o s t o l y u k , p o r t a v o c e d e l l a P r o c u r a a n t i c o r r u z i o n e . U n a f o n t e d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , h a i n o l t r e d e t t o a l K y i v I n d e p e n d e n t c h e l a T y m o s h e n k o a v r e b b e o f f e r t o t a n g e n t i a i p a r l a m e n t a r i d e l p a r t i t o S e r v i t o r e d e l P o p o l o d i Z e l e n s k y . " N o n s i t r a t t a v a d i a c c o r d i u n a t a n t u m , m a d i u n m e c c a n i s m o r e g o l a r e c h e p r e v e d e v a p a g a m e n t i a n t i c i p a t i e d e r a c o n c e p i t o p e r u n p e r i o d o d i t e m p o p r o l u n g a t o " , h a a g g i u n t o l ' u f f i c i o . " I p a r l a m e n t a r i a v r e b b e r o d o v u t o r i c e v e r e i s t r u z i o n i s u c o m e v o t a r e e , i n a l c u n i c a s i , s u c o m e a s t e n e r s i o n o n p a r t e c i p a r e a l v o t o " .