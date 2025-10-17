W a s h i n g t o n , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y s p e r a c h e i l s u o i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e T r u m p a l l a C a s a B i a n c a d i o g g i p o r t e r à a d e c i s i o n i c h i a r e d a p a r t e d e g l i S t a t i U n i t i s u q u a l i s i s t e m i d ' a r m a s o n o d i s p o s t i a f o r n i r e . L o h a d i c h i a r a t o i n u n ' i n t e r v i s t a a d A x i o s i l c a p o d e l l o s t a f f d i Z e l e n s k y , A n d r i y Y e r m a k . " P e n s o c h e a b b i a m o b i s o g n o d i d e c i s i o n i c h e a i u t i n o a c a m b i a r e l ' a t t e g g i a m e n t o d i P u t i n , c h e r i t i e n e d i t r o v a r s i i n u n a p o s i z i o n e d i f o r z a . D e v e c a p i r e c h e c o n i l p r e s i d e n t e T r u m p è i m p o s s i b i l e g i o c a r e " , h a d e t t o Y e r m a k .