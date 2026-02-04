R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - V i a l i b e r a d e l l e c o m m i s s i o n i r i u n i t e D i f e s a e d E s t e r i d e l l a C a m e r a a l D l p e r l a " c e s s i o n e d i m e z z i , m a t e r i a l i e d e q u i p a g g i a m e n t i m i l i t a r i i n f a v o r e d e l l e a u t o r i t à g o v e r n a t i v e d e l l ’ U c r a i n a , p e r i l r i n n o v o d e i p e r m e s s i d i s o g g i o r n o d e i c i t t a d i n i u c r a i n i p r e s e n t i i n I t a l i a e p e r i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e m i s u r e a t u t e l a d e l l a s i c u r e z z a d e i g i o r n a l i s t i f r e e l a n c e i m p e g n a t i i n c o n t e s t i d i c r i s i " . L e c o m m i s s i o n i h a n n o a p p r o v a t o i l p r o v v e d i m e n t o c o n f e r e n d o i l m a n d a t o a l l a r e l a t r i c e , l a d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a P a o l a C h i e s a . I l p r o v v e d i m e n t o è a t t e s o i n a u l a p e r l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . " S o n o m o l t o s o d d i s f a t t o d e l l a v o r o s v o l t o d a l l e C o m m i s s i o n i - h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e D i f e s a d e l l a C a m e r a N i n o M i n a r d o - . U n t e s t o e q u i l i b r a t o c h e c o n f e r m a i l s o s t e g n o d e l l ’ I t a l i a a l l ’ U c r a i n a e , a l l o s t e s s o t e m p o , t i e n e i n s i e m e r e s p o n s a b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e , a t t e n z i o n e u m a n i t a r i a e t u t e l a d i c h i o p e r a n e i c o n t e s t i p i ù d i f f i c i l i " .