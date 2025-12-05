N u o v a D e l h i , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l c o n s i g l i e r e p r e s i d e n z i a l e r u s s o Y u r i U s h a k o v h a i p o t i z z a t o c h e u n i n c o n t r o t r a i p r e s i d e n t i r u s s o e s t a t u n i t e n s e V l a d i m i r P u t i n e D o n a l d T r u m p p o t r e b b e a v e r l u o g o n e l p r o s s i m o f u t u r o . " P o t r e b b e c e r t a m e n t e a c c a d e r e " , h a d e t t o a l c a n a l e t e l e v i s i v o Z v e z d a p a r l a n d o d e l l a p o s s i b i l i t à d i u n i n c o n t r o t r a i l e a d e r d e i d u e P a e s i n e l p r o s s i m o f u t u r o . I l c o l l a b o r a t o r e p r e s i d e n z i a l e h a o s s e r v a t o c h e t u t t i i c o l l o q u i a M o s c a " s i b a s a v a n o s u l l e i n t e s e c h i a v e r a g g i u n t e a d A n c h o r a g e " .