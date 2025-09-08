W a s h i n g t o n , 8 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o D o n a l d T r u m p è p r o n t o a i m p o r r e n u o v e s a n z i o n i c o n t r o l a R u s s i a d o p o l ' a t t a c c o a e r e o d i p o r t a t a s e n z a p r e c e d e n t i c o n t r o l ' U c r a i n a c h e h a c o l p i t o p e r l a p r i m a v o l t a u n e d i f i c i o g o v e r n a t i v o . " N o n s o n o c o n t e n t o . N o n s o n o c o n t e n t o d e l l a s i t u a z i o n e n e l s u o c o m p l e s s o " , h a d e t t o T r u m p a i g i o r n a l i s t i . " N o n s o n o c o n t e n t o d i c i ò c h e s t a a c c a d e n d o " . N e l l a n o t t e t r a s a b a t o e d o m e n i c a , l a R u s s i a h a l a n c i a t o 8 1 0 d r o n i e 1 3 m i s s i l i s u l l ' U c r a i n a , s e c o n d o l ' a v i a z i o n e d i K i e v . S i t r a t t a d e l l ' a t t a c c o a e r e o p i ù i m p o r t a n t e d a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a n e l f e b b r a i o 2 0 2 2 . S o n o s t a t e c o l p i t e d i v e r s e a l t r e r e g i o n i d e l P a e s e . I n t o t a l e , s e i p e r s o n e s o n o s t a t e u c c i s e , d i c u i t r e a K i e v . A l m e n o a l t r e d u e p e r s o n e s o n o m o r t e i n a t t a c c h i l o c a l i s e p a r a t i , s e c o n d o l e a u t o r i t à .