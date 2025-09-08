W a s h i n g t o n , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A l c u n i l e a d e r e u r o p e i v i s i t e r a n n o g l i S t a t i U n i t i o g g i o d o m a n i p e r d i s c u t e r e d i c o m e p o r r e f i n e a l l a g u e r r a i n U c r a i n a . A d a n n u n c i a r l o D o n a l d T r u m p , a g g i u n g e n d o c h e " p r e s t o " p a r l e r à a n c h e c o n i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n e c h e l a s u a a m m i n i s t r a z i o n e è p r o n t a a p a s s a r e a u n a s e c o n d a f a s e d i s a n z i o n i c o n t r o l a R u s s i a . I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a r i s p o s t o c h e l e s a n z i o n i s o n o " l ' i d e a g i u s t a " e h a e s o r t a t o l e n a z i o n i e u r o p e e a s m e t t e r e d i a c q u i s t a r e e n e r g i a d a M o s c a . D o p o l ' a t t a c c o , d u r a n t e i l q u a l e l a R u s s i a h a l a n c i a t o a l m e n o 8 1 0 d r o n i e 1 3 m i s s i l i c o n t r o l ' U c r a i n a , T r u m p h a d i c h i a r a t o d i " n o n e s s e r e s o d d i s f a t t o d e l l ' i n t e r a s i t u a z i o n e : a l c u n i l e a d e r e u r o p e i v e r r a n n o n e l n o s t r o P a e s e l u n e d ì o m a r t e d ì i n d i v i d u a l m e n t e " , h a a g g i u n t o , s e n z a s p e c i f i c a r e a c h i s i r i f e r i s s e . L a R u s s i a h a i n t e n s i f i c a t o g l i a t t a c c h i c o n t r o l ' U c r a i n a d a q u a n d o T r u m p e P u t i n h a n n o t e n u t o i l v e r t i c e i n A l a s k a i l m e s e s c o r s o . I n q u e s t o c o n t e s t o , T r u m p s i è d e t t o d i s p o s t o a d a d o t t a r e n u o v e s a n z i o n i c o n t r o M o s c a , s e n z a p e r ò f o r n i r e d e t t a g l i n é i n d i c a r e p o s s i b i l i t e m p i s t i c h e . I n c a l z a t o d a i g i o r n a l i s t i a l l a C a s a B i a n c a s u l l a p o s s i b i l i t à d i u n " s e c o n d o p a s s o " n e l l e r e s t r i z i o n i e c o n o m i c h e a l C r e m l i n o - c h e c o n t i n u a a t a r d a r e i t e m p i e g l i s f o r z i d i p a c e - T r u m p h a r i s p o s t o s e m p l i c e m e n t e : " S ì , s o n o p r o n t o " . S a r à D a v i d O ' S u l l i v a n , i n v i a t o d e l l ' U n i o n e e u r o p e a p e r l e s a n z i o n i , a g u i d a r e u n a d e l e g a z i o n e a W a s h i n g t o n p e r u n a s e r i e d i i n c o n t r i t r a o g g i e d o m a n i a l f i n e d i d i s c u t e r e c o m e r a f f o r z a r e i l c o o r d i n a m e n t o d e l l e s a n z i o n i e u r o p e e e s t a t u n i t e n s i c o n t r o l a R u s s i a . L o c o n f e r m a u n f u n z i o n a r i o U e , p a r l a n d o s o t t o c o n d i z i o n e d i a n o n i m a t o . I e r i i l s e g r e t a r i o a l T e s o r o S c o t t B e s s e n t h a d i c h i a r a t o c h e W a s h i n g t o n è p r o n t a a d " a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e " s u l l a R u s s i a , m a c h e a n c h e l ' E u r o p a d e v e a g i r e p e r c o s t r i n g e r e d a v v e r o M o s c a a l t a v o l o d e i n e g o z i a t i . " S t i a m o p a r l a n d o d i c o s a p o s s a n o f a r e i n s i e m e U e e S t a t i U n i t i . E s i a m o p r o n t i a d a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e s u l l a R u s s i a " , h a d e t t o a l p r o g r a m m a " M e e t t h e P r e s s " d e l l a N b c ; " m a a b b i a m o b i s o g n o c h e i n o s t r i p a r t n e r e u r o p e i c i s e g u a n o " , h a a g g i u n t o . T r u m p h a m i n a c c i a t o d i p e n a l i z z a r e i P a e s i c h e a c q u i s t a n o p e t r o l i o r u s s o n e l t e n t a t i v o d i t a g l i a r e u n a f o n t e d i f i n a n z i a m e n t o c h i a v e p e r i l C r e m l i n o , m a f i n o r a h a c o l p i t o s o l o l ' I n d i a c o n l e c o s i d d e t t e s a n z i o n i s e c o n d a r i e . L ' U e s t a a t t u a l m e n t e p r e p a r a n d o i l d i c i a n n o v e s i m o p a c c h e t t o d i s a n z i o n i c o n t r o l a R u s s i a , i n c u i d o v r e b b e r o e s s e r c i p i ù s a n z i o n i s e c o n d a r i e s u i P a e s i c h e a i u t a n o M o s c a a d a g g i r a r e i d i v i e t i . N e l d i c i o t t e s i m o p a c c h e t t o , p e r l a p r i m a v o l t a , B r u x e l l e s h a p r e s o d i m i r a u n a s e r i e d i b a n c h e c i n e s i a c c u s a t e d i a i u t a r e a f a c i l i t a r e i l s o s t e g n o a l l a R u s s i a , n o n c h é u n a r a f f i n e r i a p e t r o l i f e r a i n I n d i a . I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a d i c h i a r a t o d i a s p e t t a r s i u n a " r i s p o s t a f o r t e " d a p a r t e d e g l i S t a t i U n i t i d o p o l ' u l t i m o p e s a n t e a t t a c c o a e r e o l a n c i a t o d a l l a R u s s i a . " È i m p o r t a n t e c h e i p a r t n e r r e a g i s c a n o i n m o d o g l o b a l e a q u e s t o a t t a c c o ( … ) C o n t i a m o s u u n a r i s p o s t a f o r t e d a p a r t e d e g l i S t a t i U n i t i " , h a a f f e r m a t o Z e l e n s k y n e l s u o b r i e f i n g q u o t i d i a n o . I l m i l i t a r i s m o e u r o p e o s f r e n a t o r e n d e p i ù d i f f i c i l e r i s o l v e r e l a s i t u a z i o n e i n U c r a i n a , h a d i c h i a r a t o d a l c a n t o s u o a l l a T a s s i l p o r t a v o c e d e l p r e s i d e n t e r u s s o D m i t r y P e s k o v . " I P a e s i e u r o p e i s t a n n o a s s u m e n d o , p e r d i r l a i n p a r o l e p o v e r e , u n a p o s i z i o n e p i u t t o s t o a c c a n i t a " , h a o s s e r v a t o P e s k o v , c i t a n d o l e p a r o l e d e l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , U r s u l a v o n d e r L e y e n , c h e h a a u s p i c a t o l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l ' U c r a i n a i n u n " p o r c o s p i n o d ' a c c i a i o " . " C o s ' è q u e s t o ? P e r u s a r e u n c l i c h é d e l l a G u e r r a F r e d d a , q u e s t o è i l m i l i t a r i s m o e u r o p e o s f r e n a t o " , h a a f f e r m a t o . " E q u e s t a p o s i z i o n e d e g l i e u r o p e i n o n c o n t r i b u i s c e , m a a n z i c o m p l i c a i l p r o c e s s o d i r i s o l u z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e . "