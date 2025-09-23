W a s h i n g t o n , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' U c r a i n a d o v r e b b e r i o t t e n e r e t u t t i i s u o i t e r r i t o r i " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , i n c o n t r a n d o i l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n i n u n b i l a t e r a l e a m a r g i n e d e l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e a N e w Y o r k . T r u m p h a d e f i n i t o l a R u s s i a u n a “ t i g r e d i c a r t a ” . I n o l t r e , h a d e t t o : “ È u n a s i t u a z i o n e m o l t o t r i s t e , m a l a m a g g i o r p a r t e d i v o i h a v i s t o l a r e c e n t e d i c h i a r a z i o n e c h e h o r i l a s c i a t o p o c o f a , e s o n o l i e t o c h e l ' a b b i a t e r e c e p i t a , p e r c h é è p r o p r i o q u e l l o c h e p e n s o . L o p e n s o d a v v e r o . L a s c i a t e c h e ( g l i u c r a i n i ) r i o t t e n g a n o i l o r o t e r r i t o r i ” . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i s i è e s p r e s s o a n c h e s u M a c r o n : " S t a f a c e n d o d a v v e r o u n o t t i m o l a v o r o . S t a l o t t a n d o c o n d e t e r m i n a z i o n e . S t a c o m b a t t e n d o s u m o l t i f r o n t i . S t a d a n d o i l s u o c o n t r i b u t o p e r r i s o l v e r e l a c a t a s t r o f e t r a R u s s i a e U c r a i n a . E l e s u e p a r o l e s a g g e s i g n i f i c a n o m o l t o . S i a m o a m i c i d a m o l t o t e m p o o r m a i , p r a t i c a m e n t e d a l m i o p r i m o m a n d a t o " . S u l l a g u e r r a t r a R u s s i a e U c r a i n a , h a a g g i u n t o : " È u n a g u e r r a t e r r i b i l e c h e a v r e b b e d o v u t o f i n i r e , e l a R u s s i a a v r e b b e d o v u t o f e r m a r l a , m a s o n o p a s s a t i t r e a n n i e m e z z o e f i n o r a h a n n o o t t e n u t o q u e s t o , q u i n d i v e d r e m o c o s a s u c c e d e r à . M a a n c h e l ' a l t r a p a r t e p u ò c o m b a t t e r e , e h a d i m o s t r a t o c h e f o r s e l a R u s s i a p o t r e b b e e s s e r e u n a t i g r e d i c a r t a " . " N o n s o c o s a s i a n o - h a d e t t o a n c o r a i l p r e s i d e n t e U s a - m a t r e a n n i e m e z z o d i c o m b a t t i m e n t i e u c c i s i o n i , d i 7 0 0 0 m o r t i a s e t t i m a n a p e r n i e n t e , p e r n i e n t e , n i e n t e . Q u i n d i è u n a s i t u a z i o n e m o l t o t r i s t e , m a l a m a g g i o r p a r t e d i v o i h a v i s t o l a r e c e n t e d i c h i a r a z i o n e c h e h o r i l a s c i a t o p o c o f a , e s o n o c o n t e n t o c h e l ' a b b i a t e r i c e v u t a , m a l a p e n s o c o s ì . L a p e n s o d a v v e r o c o s ì . L a s c i a t e c h e r i a b b i a n o l a l o r o t e r r a " . P a r l a n d o i n f i n e d i G a z a , T r u m p h a a n n u n c i a t o c h e " a v r e m o u n i n c o n t r o m o l t o i m p o r t a n t e . I l m i o p r o s s i m o i n c o n t r o c o n i l e a d e r d e l l a r e g i o n e s a r à d a v v e r o m o l t o i m p o r t a n t e . P a r l e r e m o d i G a z a . V e d r e m o s e p o s s i a m o f a r e q u a l c o s a a l r i g u a r d o . V o g l i a m o p o r r e f i n e a q u e s t a s i t u a z i o n e . V o g l i a m o r i a v e r e i n d i e t r o g l i o s t a g g i " .